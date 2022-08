Mercato: l'OM officialise le prêt de Konrad de la Fuente à l'Olympiacos

Comme annoncé par RMC Sport depuis quelques jours, Konrad de la Fuente s'en va en Grèce. L'ailier américain de l'OM est prêté pour une saison à l'Olympiacos avec une option d'achat de quatre millions d'euros.

C'est enfin officiel. L'OM a annoncé ce samedi le prêt de Konrad de la Fuente à l'Olympiacos en Grèce. L'ailier américain s'est engagé pour une saison avec une option d'achat estimée à quatre millions d'euros, selon des médias locaux.

Un transfert raté à l'OM

Arrivé l'été dernier en provenance du Barça, l'international américain de 21 ans avait fait forte impression lors des matchs de pré-saison avec l'OM. Il était déjà arrivé dans le cadre d'un prêt avec option d'achat, de Catalogne. Option qui avait été levée en janvier contre trois millions d'euros pour un contrat courant jusqu'en 2025. Mais les mois suivant ont été compliqués pour Konrad de la Fuente, qui a enchaîné les diverses blessures, l'éloignant du terrain.

Au total, il a joué 21 matchs toutes compétitions confondues, pour seulement trois passes décisives et aucun but. Ne rentrant plus dans les plans de jeu d'Igor Tudor, l'Américain est donc poussé vers la sortie par le club phocéen, qui s'est déjà séparé de Nemanja Radonjic ou Luis Henrique dans le secteur offensif.

Il retrouvera de nombreux français

En rebondissant à l'Olympiacos, où il pourrait prochainement retrouver son ex-coéquipier Alvaro Gonzalez, De la Fuente espère ainsi trouver du temps de jeu et se montrer avant le Mondial. Chez les champions de Grèce en titre, l’international américain (3 sélections) retrouvera également de nombreux anciens joueurs de Ligue 1. A commencer par Mathieu Valbuena, lui aussi passé par Marseille entre 2006 et 2014.

Il partagera également son nouveau vestiaire avec Kenny Lala, Yann M’Vila, Youssef El Arabi ou Bandiougou Fadiga. Après avoir été sorti au premier tour préliminaire de la Ligue des champions par le Maccabi Haïfa (1-1 en Israël, 0-4 en Grèce), l’Olympiacos disputera la Ligue Europa cette saison.