OM: fin de saison pour De la Fuente

Konrad De La Fuente ne jouera plus cette saison avec Marseille en raison d'une blessure au genou. L'attaquant américain de l'OM va subir une opération et rater les derniers matchs en Ligue 1 et en Conference League dont le quart de finale contre le PAOK.

L'OM reçoit le PAOK Salonique ce jeudi au Vélodrome lors du match aller des quarts de finale de Conference League. A l'image d'Arkadiusz Milik, contraint de déclarer forfait pour la rencontre mais espéré contre Montpellier, Jorge Sampaoli sera également privé de Konrad De La Fuente lors des prochains matchs. L'attaquant américain recruté à Barcelone ne jouera plus cette saison.

"C'est une blessure au cartilage qui a besoin d'une intervention. Il aura trois ou quatre semaines sans jouer après l'intervention, a confirmé Jorge Sampaoli ce mercredi face à la presse. Cela sera très difficile de le revoir cette saison."

De La Fuente va subir une arthroscopie

Jorge Sampaoli semble garder l'espoir d'un retour sur les terrains, même maigre. Toutefois, selon les infirmations de RMC Sport, Konrad De La Fuente ne jouera plus de la saison en Ligue 1 comme en Conference League.

L'ancien joueur du Barça va subir une arthroscopie du genou et on se dirige donc vers une saison déjà terminée pour le jeune attaquant marseillais.

Arrivé l'été dernier en Ligue 1, Konrad De La Fuente a disputé 23 matchs toutes compétitions confondues avec l'OM. Le Floridien de 20 ans n'a marqué qu'un seul but et délivré trois passes décisives avant de jouer ses dernières minutes en janvier dernier lors du succès historique à Bordeaux.