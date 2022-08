OM-Reims: "Ils n'ont pas autant la possession, c'est plus direct", Garcia décrypte le jeu marseillais sous Tudor

En conférence de presse après la défaite des siens au Vélodrome face à l'OM (4-1) en clôture de la première journée de Ligue 1, l'entraîneur rémois Oscar Garcia est revenu sur le changement de style entre Igor Tudor et son prédécesseur, Jorge Sampaoli. Pour lui, les Marseillais ont désormais opté pour un jeu "plus direct".

L'OM de Tudor démarre pied au plancher cette nouvelle saison de Ligue 1. Vainqueurs 4-1 au Vélodrome pour leur premier match de cet exercice 2022-2023, les Marseillais ont offert du spectacle à leurs supporters. De leur côté, les différentes recrues olympiennes ont répondu présent, à commencer par Nuno Tavares et Luis Suarez, tous deux buteurs pour leurs débuts.

Oscar Garcia loue la verticalité et les pistons de l'OM version Tudor

À Reims en revanche, l'entrée en matière des hommes d'Oscar Garcia a été difficile. Dépassés en première période, ils ont réagi en fin de match par l'intermédiaire du joueur prêté par Arsenal, Folarin Balogun. Mais pas suffisant pour espérer une folle remontée.

En conférence de presse après la rencontre, l'entraîneur espagnol des Rémois n'a pas cherché d'excuses et a même décrypté devant les journalistes présents les évolutions de jeu entre l'OM d'Igor Tudor - conspué par le public lors de l'entrée des joueurs sur le terrain - et celui de son prédécesseur, Jorge Sampaoli.

"Pour moi la principale différence par rapport à l'année dernière, c'est qu'ils n'ont pas autant la possession, ils ont un jeu un peu plus direct, dans la récupération du ballon et la volonté de jouer vite vers l'avant. Et ils ont signé deux pistons (Jonathan Clauss et Nuno Tavares, ndlr) qui peuvent faire la différence. Aujourd'hui pour moi ils ont fait cette différence. L'entraîneur a la chance d'avoir ce type de joueurs."

Reste à voir si le style de jeu du coach croate de l'OM, qui s'est privé du capitaine Dimitri Payet au coup d'envoi, tiendra sur la durée. Un premier élément de réponse est attendu dès dimanche sur le terrain du Stade Brestois (20h45).