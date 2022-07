Mercato: l’OM proche de boucler l’arrivée de Darko Lazovic, avec Strootman dans le deal

Igor Tudor pourrait rapidement accueillir le Serbe Darko Lazovic à l’OM lors du mercato estival. Le milieu ou défenseur gauche semble parti pour signer à Marseille et retrouver son ancien entraîneur de l’Hellas Vérone. Kevin Strootman, qui appartient toujours au club phocéen, serait inclus dans le deal.

Pas forcément convaincu par Jordan Amavi, après une saison compliquée du Français à Nice, l’OM cherche un nouveau joueur capable d’évoluer dans le couloir gauche. Selon les informations de plusieurs médias italiens et de Foot Mercato, le club phocéen travaille sur une arrivée de Darko Lazovic.

Les négociations avec l’Hellas Vérone seraient même susceptibles d’aboutir d’ici la fin de semaine. De quoi ravir Igor Tudor qui connait très bien le Serbe de 31 ans pour l’avoir dirigé la saison passée en Italie.

Strootman dans l'opération

Les contours financiers de l’opération n’ont pas encore fuité pour le joueur à qui il reste deux ans de contrat, mais Marseille semble bel et bien en passe de boucler un nouveau renfort dans le domaine défensif. Et d'après Gianluca Di Marzio, Kevin Strootman, qui appartient toujours à l'OM, serait inclus dans le deal.

Milieu gauche de formation et capable d’évoluer plus bas, Darko Lazovic sort d’une saison aboutie en Serie A avec le club de Vénétie. En 34 apparitions en championnat, le Serbe a marqué un but et délivré sept passes décisives.

Titulaire indiscutable à Vérone, l’international aux 24 sélections a occupé le rôle de piston gauche dans le 3-4-2-1 mis en place par le technicien croate. En recrutant l’un de ses soldats, Igor Tudor va ajouter un joueur qui maîtrise ses schémas tactiques et n’aura pas besoin de longtemps pour s’intégrer à l’OM.

Avec lui à gauche et Jonathan Clauss sur l’aile droite, Marseille va disposer de deux pistons capable de créer des situations offensives par leur qualité de centre.

Du haut de ses 206 matchs de championnat en Italie et de sa dizaine de rencontres européennes, Darko Lazovic va également apporter un plus à cette équipe olympienne au niveau de l’expérience. Si en plus Pablo Longoria parvient à négocier un tel recrutement à prix réduit, le Serbe pourrait constituer une belle surprise à Marseille.