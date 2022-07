OM: 34, 32, 31 ou 27 ans ? La réponse de Mbemba sur son véritable âge

L’âge de Chancel Mbemba, nouvelle recrue de l’Olympique de Marseille, fait l’objet de nombreuses interrogations depuis son arrivée en Europe. Le défenseur central congolais s’est exprimé sur le sujet ce mardi lors de sa conférence de presse de présentation.

Chancel Mbemba est arrivé à Marseille accompagné des nombreuses interrogations autour de son âge. Le tout nouveau défenseur central de l’OM, arrivé libre après quatre ans au FC Porto, a officiellement 27 ans. Mais l’histoire est un peu plus compliquée et plusieurs autres âges lui sont prêtés: 31, 32 ou encore 34 ans.

"Il y a beaucoup de gens qui parlent. Ca fait onze ans... Je fais mon boulot, je ne sais pas qui va connaître mon âge comme moi, comme ma mère, comme mon père. Les gens parlent, bravo", a poliment balayé l’international congolais (64 sélections) devant les médias.

Plusieurs dates de naissance différentes

En 2013, la Fifa avait confirmé auprès de la chaîne CNN avoir ouvert une enquête pour éclaircir des zones d’ombre sur l’identité de celui qui évoluait alors en Belgique, du côté d'Anderlecht. A ce moment-là, ses dirigeants assurent qu’il a vu le jour en 1994. Sauf que ses premières licences, signées dans les clubs de La Grâce et de l'AS Mputu, en République démocratique du Congo, indiquent qu'il est né… en août 1988.

Plus tard, lors d'un match de qualification pour la Coupe d’Afrique des Nations en juin 2011, sa Fédération a cette fois assuré qu’il était né le 30 novembre 1991. Histoire de compliquer un peu plus la situation, certaines interviews de Mbemba ressurgissent dans lesquelles il dit être de… 1990. La Fifa classera finalement sans suite son enquête, après qu'un tribunal de Kinshasa ait validé sa date de naissance au 8 août 1994. Difficile toutefois de s’y retrouver, et ce n’est pas la réponse du nouveau Marseillais face à la presse qui permet d’y voir plus clair.