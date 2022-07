Ligue 1: pour Gigot, c'est un "rêve d'enfant" de jouer à l'Olympique de Marseille

Samuel Gigot a été présenté mardi par l'Olympique de Marseille et son président Pablo Longoria. Le défenseur central de 28 ans, arrivé en provenance du Spartak Moscou, a répondu aux questions des journalistes sur son attachement à l'OM, lui qui est originaire de la région. Gigot a assuré vouloir s'imposer à Marseille pour réaliser "son rêve d'enfant".

C'est une triple présentation dans laquelle s'est lancé l'Olympique de Marseille ce mardi, en attendant peut-être les signatures à venir de Jonathan Clauss, Luis Suarez et Ruben Blanco. Ce mardi, c'était donc au tour d'Isaak Touré, Chancel Mbemba et Samuel Gigot. Premier arrivé lors de ce mercato, Gigot a été le premier présenté aux journalistes par Pablo Longoria.

Et rapidement, lorsque le défenseur central de 28 ans a pris la parole pour évoquer sa signature à l'OM, l'on a senti une émotion non feinte. "C'est une immense fierté pour moi de jouer pour le plus grand club de France. J'ai envie de rendre la confiance que le président m'a donné", a assuré Samuel Gigot.

Originaire d'Avignon et supporter de l'OM, celui qui a débuté sa carrière de footballeur professionnel à Arles à l'âge de 20 ans, sans être passé par un centre de formation, semble avoir atteint l'uns des objectifs les plus importants de sa carrière. "Je peux réaliser mon rêve d'enfant, à savoir m'imposer ici", a expliqué Samuel Gigot.

Jouer à l'OM, "un projet de vie"

Défenseur du Spartak Moscou depuis 2018, le Français a été repéré par Pablo Longoria grâce à l'aide de Javier Ribalta, directeur sportif de l'OM depuis quelques semaines, lorsqu'il était en poste au Zénith Saint-Pétersbourg, entre 2018 et 2021. "Il m'a dit qu'il y avait un défenseur français qui était fait pour jouer à l'OM", a assuré Pablo Longoria.

Le jeune président du club marseillais a également évoqué les premiers contacts avec Gigot. "Lors de la première conversation qu'on a eue, il m'a dit qu'il avait envie de venir à Marseille. Ça a rendu les discussions plus faciles", a plaisanté Longoria avant de poursuivre: "On a rapidement compris que pour lui, ce n'était pas une question seulement sportive, mais un projet de vie et une question personnelle" de jouer à l'OM.

Avec son accent marqué par son enfance dans le sud-est de la France, Samuel Gigot a donc su convaincre sur son attachement à l'OM et son envie de s'y imposer. Défenseur rugueux, il a également assumé son caractère de leader capable de recadrer ses coéquipiers lorsqu'il le faut. Si les performances suivent, on voit mal comment le mariage entre Gigot et l'OM pourrait ne pas fonctionner.