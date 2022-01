Chelsea: des tensions dans le vestiaire entre Tuchel et plusieurs attaquants

Selon The Athletic, le management de Thomas Tuchel agacerait plusieurs joueurs offensifs de l’effectif de Chelsea et pas seulement Romelu Lukaku, qui s’est récemment plaint de son utilisation avant de présenter ses excuses.

Thomas Tuchel fête, ce 26 janvier, le premier anniversaire de son arrivée sur le banc de Chelsea. Douze mois réussis avec deux titres à la clé: la Ligue des champions et la Supercoupe d’Europe. Mais la machine s’est un peu grippée ces derniers temps avec des résultats au ralenti en Premier League (troisième mais une seule victoire lors des cinq derniers matchs) et dix points de retard sur Manchester City, leader avec un match en moins.

Les rapports se sont aussi crispés avec sa star Romelu Lukaku, qui a publiquement critiqué son utilisation dans une interview à Sky Sport Italia. Le Belge a présenté ses excuses et retrouvé une place en pointe. Selon The Athletic, le joueur de l’Inter Milan ne serait pas le seul membre de l’effectif à se plaindre du manager allemand. Plusieurs joueurs offensifs n’apprécieraient pas l’attitude de ce dernier et ses réprimandes régulières, notamment depuis le banc de touche pendant les matchs. Ses mots durs à leur encontre participeraient à créer une mauvaise ambiance, tout comme son incapacité à cacher sa frustration.

Des reproches qui sapent la confiance

Des reproches qui auraient contribué à saper la confiance de plusieurs joueurs au point d’en pousser certains à envisager un départ. Ses changements réguliers de système contribueraient au manque d’automatismes entre les attaquants, qui n’affichent pas une grande connexion. Les noms des mécontents n’ont pas filtré.

L’ailier marocain Hakim Ziyech a récemment refusé de célébrer un but contre Brighton. Mais il a laissé éclater sa joie après son but splendide face à Tottenham (2-0) le week-end dernier. Recruté contre 53 millions d’euros en 2020, Timo Werner n’a, lui, toujours pas réussi à s’adapter au jeu des Blues. Il a seulement joué 19 matchs cette saison (six buts).

Tuchel a parfois regretté publiquement le manque de réalisme de son équipe. Il y a dix jours, il a également critiqué le repli défensif de Lukaku. "Il doit faire le travail lui aussi, a-t-il pesté. Il a eu de nombreuses pertes de balles sans être mis sous pression, dans des circonstances favorables. Il fait partie du groupe mais la performance en attaque en première période... Nous devons mieux faire car nous avons eu beaucoup de situations de transition."