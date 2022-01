OM: Zubizarreta a été "surpris" de voir Longoria devenir président

Directeur sportif de l'OM entre 2016 et 2020, Andoni Zubizarreta ne s'attendait pas à voir Pablo Longoria prendre si vite les commandes du club phocéen. Mais il estime qu'il réalise du très bon travail, à tel point que le club s'est selon lui "calmé" grâce à Longoria.

Loin de la ferveur marseillaise, Andoni Zubizarreta profite désormais du calme de Bilbao. Revenu en Espagne après son départ de Marseille en mai 2020, l'ancien portier du FC Barcelone s'est replongé dans des études d'économie en attendant de trouver le bon projet qui lui donnera envie de retrouver le monde du football. A l'occasion d'un entretien accordé ce vendredi au journal Marca, Zubizarreta a accepté de livrer son regard sur l'OM et son président Pablo Longoria, nommé aux commandes du club à seulement 34 ans en février 2021.

"Pablo est arrivé dans des circonstances exceptionnelles (Longoria a été promu président à la place de Jacques-Henri Eyraud sept mois après son arrivée comme directeur sportif, ndlr). Il m'a appelé quand il est arrivé comme directeur sportif et je lui ai expliqué ce qu'on faisait là-bas. Mais je n'avais plus beaucoup de contacts." Directeur sportif de l'OM d'octobre 2016 à son départ en 2020, Zubizarreta se montre élogieux à l'égard de son compatriote.

Il estime que l'OM "s'est calmé" avec Longoria

"C'était surprenant que Longoria devienne président parce qu'en France, à part le PSG, je pense qu'il n'y a pas d'autres présidents qui ne sont pas Français (il y a en réalité d'autres exemples comme le Suisse Ahmet Schaefer à Clermont ou le Russe Dmitri Rybolovlev à Monaco, ndlr). C'est pourquoi j'ai été surpris. Mais il est venu en urgence et le club s'est calmé avec lui, ce qui est louable dans un club agité comme l'OM", a souligné Zubizarreta. Avec Longoria comme président, Marseille occupe actuellement la troisième place de la Ligue 1, avec deux points de retard sur Nice mais un match en moins (celui à rejouer contre Lyon).

Dans les colonnes de Marca, Zubizarreta a également donné son avis sur le choc à venir en Ligue des champions entre le PSG et le Real Madrid (15 février et 9 mars sur RMC Sport). Sans trop se mouiller : "Pour les clubs français, les huitièmes de finale sont dangereux. En janvier-février, ils jouent contre des petites équipes en Coupe de France, et d'un coup, ils rejouent la Ligue des champions avec des équipes comme le Real. Et puis Pochettino n'a pas encore trouvé l'équilibre entre la défense et l'attaque. S'ils travaillent tous ensemble, en un seul bloc, ils ont tellement de talent qu'il est difficile de les battre."