Mercato: l'OM relancerait la piste Ruslan Malinovskyi

Selon la Provence, l'OM aimerait se faire prêter Ruslan Malinovskyi, le milieu offensif ukrainien de l'Atalanta Bergame. L'été dernier, Pablo Longoria avait déjà tenté de recruter le joueur de 29 ans.

L'OM a une nouvelle chance de recruter Ruslan Malinovskyi. Déjà dans le viseur du club phocéen l'été dernier, le milieu offensif ukrainien de l'Atalanta Bergame serait encore dans les plans de Pablo Longoria pour cet hiver selon la Provence. Les dirigeants étudieraient l'option d'un prêt cette fois.

>> Les infos mercato EN DIRECT

Malinovskyi était d'accord pour rejoindre l'OM l'été dernier

Pablo Longoria compte renforcer le secteur offensif de l'OM. Récemment, le président de l'OM confiait néanmoins qu'il ne souhaitait se laisser influencer par le Mondial pour procéder à des recrues lors du mercato hivernal. Ruslan Malinovskyi correspondrait selon l'Espagnol au style de jeu de l'équipe dirigée par Igor Tudor.

Depuis le début de saison, Ruslan Malinovskyi a participé à 14 rencontres de Serie A avec l'Atalanta Bergame pour un but et deux passes décisives. Le joueur de 29 ans, transféré en juillet 2019 en Italie, arrive dans les six derniers mois de son contrat qui expire donc en juin 2023.

Les discussions dans les deux clubs ont repris et Ruslan Malinovskyi apparaît comme l'une des priorités. L'été dernier, l'OM était tombé d'accord avec le joueur mais l'Atalanta demandait une indemnité trop élevée pour Marseille. La vente de Cengiz Ünder avait même été envisagée pour convaincre les responsables bergamasques, sans succès. Face à cet échec, l'OM avait recruté Amine Harit, qui s'est blessé pour plusieurs mois lors du dernier match avant la Coupe du monde.