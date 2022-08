Mercato: l’OM d’accord avec Malinovskyi mais l’Atalanta réclame plus

Selon les informations de RMC Sport, l’OM est tombé d’accord avec Ruslan Malinovskyi (29 ans), milieu offensif international ukrainien de l’Atalanta Bergame, mais le club italien réclame une indemnité trop élevée pour Marseille.

Les dirigeants marseillais avaient prévenu: la venue de Ruslan Malinovskyi (29 ans) sera très compliquée. Elle l’était déjà avec la possibilité d’inclure Cengiz Under (25 ans) dans le deal. L’opération est toujours aussi complexe maintenant que l’ailier turc n’est plus prévu dans la transaction.

Malinovskyi motivé pour rejoindre l'OM

Malinovskyi est motivé à l’idée d’aller à l’OM. Selon les informations de RMC Sport, le milieu offensif ukrainien et l’OM sont même récemment tombés d’accord au niveau contractuel et salarial. Le souci vient de l’indemnité de transfert réclamée par l’Atalanta, que l’OM juge beaucoup trop élevée pour un joueur de 29 ans.

Le montant exact réclamé par le club italien n’a pas filtré mais l’OM n’entend pas dépenser trop pour ce dernier renfort, d’autant que Marseille aimerait d’abord pouvoir se séparer d’au moins deux joueurs avant de faire l’opération. L’international ukrainien (49 sélections, 7 buts) ne compte plus qu’un an de contrat avec Bergame qu’il a rejoint en 2019 en provenance de Genk, contre près de 14 millions d’euros.

Il a inscrit 22 buts en trois saisons en Italie. S’il a participé aux trois premières rencontres de son équipe en Serie A cette saison (un but, une passe décisive), Malinovskyi ne sera pas retenu par son entraîneur Gian Piero Gasperini qui a récemment ouvert la porte à un départ. "L'Atalanta cherche un joueur qui peut garantir plus de six buts, a déclaré le technicien italien il y a dix jours. Il s'est très bien adapté, mais il est juste que sur le marché, nous recherchons des joueurs aux caractéristiques plus adaptées à notre jeu."