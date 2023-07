Mercato: l'OM semble préparer une jolie surprise pour la présentation de Ndiaye

Comme le montrent des images partagées sur les réseaux sociaux, Iliman Ndiaye, dont la signature à l’OM est imminente, a été aperçu sur le parvis de la gare Saint-Charles ce lundi. C’est dans ce lieux précis, il y a plus de dix ans, qu’a été tournée une vidéo qui enflamme les réseaux sociaux depuis l’annonce de son arrivée. De quoi laisser penser que le club phocéen prépare un joli clin d'œil en vue de l’annonce officielle...

Plus de dix ans après, Iliman Ndiaye (23 ans) est de retour devant la gare Saint-Charles de Marseille. Depuis l'annonce de son arrivée à l'OM, une vidéo le montrant en train d'enchaîner les dribbles et les gestes techniques sur le parvis de la gare de la Cité phocéenne quand il était seulement âgé de 11 ans enflamme les réseaux sociaux.

Comme le montrent des images partagées sur Twitter, l'attaquant international sénégalais était présent en costume (comme sur la vidéo d'il y a plus de dix ans) sur les lieux ce lundi. De quoi clairement laisser penser que l'OM prépare un petit clin d'œil pour la vidéo de présentation.

Une ambiance de feu pour son arrivée à l'aéroport

L'attaquant international sénégalais (7 sélections, 1 but) a tout pour devenir le nouveau chouchou du Vélodrome. Passé par l’OM durant sa pré-formation, il clame depuis longtemps son amour du club olympien. Et les supporters lui rendent bien: dans la nuit de dimanche à lundi, plus de 500 personnes étaient présentes à l’aéroport de Marignane pour l’accueillir dans une ambiance de feu. Ndiaye s’est d’ailleurs mêlé à la ferveur en reprenant le célèbre chant du Vélodrome "Aux armes".

Selon les informations de RMC Sport, sa signature à l’OM est imminente après un accord trouvé avec Sheffield United sur les bases d’un transfert à 15 millions d’euros. L’international sénégalais a passé sa visite médicale avec succès ce lundi.