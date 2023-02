Mercato: l'Union Berlin avait des doutes sur l'état physique d'Isco

Surprenant deuxième de Bundesliga, l'Union Berlin espérait faire un gros cet hiver en recrutant Isco. Avant d'être refroidi par les exigences salariales et la forme physique du milieu espagnol.

A bientôt 31 ans, Isco aurait pu découvrir un nouveau championnat cet hiver. Décevant depuis le début de la saison à Séville, il a failli rejoindre l’Union Berlin dans les dernières heures du mercato hivernal. Mais le deal a capoté.

Les deux parties étaient pourtant tombées d’accord sur un contrat d’un an et demi, avec à la clé un salaire brut de plus d’un million d’euros par an et une prime à la signature estimée à 1,5 million d’euros. Mais le clan du milieu de terrain espagnol se serait montré de plus en plus gourmand financièrement, ce qui aurait totalement refroidi les dirigeants allemands.

En difficulté à Séville

"Nous voulions avoir Isco à Berlin, mais nous avons nos limites. Elles ont été dépassées aujourd'hui, contrairement à l'accord précédent. Son recrutement n'aura pas lieu", a ainsi expliqué Olivier Ruhnert, le directeur sportif de l’actuel deuxième de Bundesliga, à un point du Bayern Munich.

A en croire les quotidiens Bild et AS, l’Union Berlin aurait aussi émis des doutes sur la condition physique d’Isco. L’idée aurait été de lui faire passer des tests approfondis avant de l’inclure (ou non) dans la liste communiquée à l’UEFA pour le barrage de Ligue Europa à venir face à l’Ajax Amsterdam.

Un procédé qui aurait irrité Isco, qui aurait alors revu à la hausse ses prétentions salariales. Autant de raisons qui expliquent pourquoi il n’a pas rejoint l'Union Berlin. "Ce sont des choses qui arrivent dans le football", s’est contenté de réagir l’ancien joueur du Real Madrid. En 19 matchs disputés cette saison toutes compétitions confondues, il ne totalise qu’un but et trois passes décisives. En Liga, les hommes de Jorge Sampaoli occupent la 13e place du classement avant de défier le Barça ce dimanche.