L'ombre du fair-play financier à Chelsea: pourquoi les Blues sont en danger s'ils ne se qualifient pas en Ligue des champions

Atteint d’une folie dépensière pendant le mercato hivernal, avec environ 330 millions d’euros lâchés lors la dernière fenêtre de transferts, Chelsea est dans le viseur du fair-play financier. Selon The Times, les Blues sont dans l’obligation de se qualifier pour la prochaine Ligue des champions, au risque d’être sanctionnés.

Après avoir fait le spectacle sur le marché des transferts, il va désormais falloir assurer sur le terrain. Grands animateurs du mercato hivernal avec plus de 300 millions de livres (330) millions d’euros dépensés entre le 1er et le 31 décembre, soit plus que tous les autres clubs de Ligue 1, Serie A, Bundesliga et Liga cumulés, les Blues de Chelsea sont désormais dans l’obligation d’aller chercher une qualification pour la prochaine Ligue des champions sous peine d’être épinglés par le fair-play financier.

En septembre dernier, Chelsea faisait déjà partie des 19 clubs placés sous surveillance par l’instance de contrôle de l’UEFA. A l’époque, les Blues n’avaient échappé à une sanction qu’en raison des allocations accordées pendant la pandémie de Covid-19. Mais, alors que ses comptes étaient déjà scrutés de près, le club anglais, qui avait investi près de 280 millions d’euros lors du dernier mercato estival, s’est lancé dans une folie dépensière jamais vue en Premier League. Depuis l’arrivée du consortium américain dirigé par Todd Boehly en juin dernier, Chelsea a déboursé 610 millions d’euros sur le marché des transferts, entre l’été dernier et cet hiver.

Pendant que les arrivées se multipliaient cet hiver, seul Jorginho a quitté le club pour rejoindre Arsenal contre environ 11 millions d’euros. Forcément, la masse salariale a explosé, et ce malgré les contrats très longue durée (jusqu’à huit ans et demi pour Enzo Fernandez) distribués aux nouvelles recrues afin d’étaler les dépenses. Mais ce montage pourrait bien ne pas suffire.

Chelsea bien mal embarqué pour se qualifier en C1 via le championnat

Comme rapporté par The Times ce jeudi, les Blues pourraient avoir de sacrés problèmes si les revenus liés à une qualification pour la prochaine Ligue des champions ne venaient pas renflouer les caisses à la fin de la saison. Et, à l’heure actuelle, ce n’est pas bien embarqué. Après 20 journées de Premier League, Chelsea pointe à la 10e place, à dix points de la quatrième place, qualificative pour la C1.

Autre solution: soulever la Ligue des champions le 10 juin prochain à Istanbul. Alors qu’ils défient le Borussia Dortmund en huitième de finale le 15 février et 7 mars, Mikhaylo Mudryk, Enzo Fernandez ou encore Benoît Badiashile vont donc devoir faire justifier le montant de leur transfert sur le rectangle vert.