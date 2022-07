Mercato: la banderole anti-Ronaldo des supporters de l'Atlético

Si l'Atlético est évoqué comme une possible destination pour Cristiano Ronaldo cet été, les supporters des Colchoneros ont fait passer un message au Portugais et à leurs dirigeants ce mercredi. Ils ont déployé une banderole anti-Ronaldo lors d'un match amical.

Ils ne veulent pas de Cristiano Ronaldo et le font savoir. Alors que l’Atlético de Madrid est cité parmi les clubs susceptibles de recruter le quintuple Ballon d’or cet été, les supporters des Colchoneros lui ont fait passer un message clair, sans ambiguïté. Ils ont en même temps mis en garde leurs dirigeants.

>> Toute l'actu du mercato en direct

Ce mercredi, ils ont déployé une banderole anti-Ronaldo à l’occasion d’un match amical contre Numancia (4-0). "CR7 not welcome (CR7 n'est pas le bienvenu)", pouvait-on lire sur cette banderole. D’autres fans ont également brandi des drapeaux pour signifier leur opposition à une éventuelle arrivée de Ronaldo. Certains l'ont insulté et se sont également adressés à Diego Simeone par des chants pour lui demander de ne surtout pas recruter le Portugais de 37 ans : "Simeone, Simeone, écoute les fans."

Le président de l'Atlético a éteint la rumeur

Il y a quelques jours, plusieurs médias, dont ESPN et le journal AS, évoquaient l’Atlético comme potentielle porte de sortie pour CR7, bien décidé à quitter Manchester United pour rejoindre un club engagé cette saison en Ligue des champions. Mais le président de l'Atlético Enrique Cerezo a lui-même démenti un soi-disant intérêt de son club pour l’ancien joueur du Real (2009-2018).

"Je ne sais pas qui a inventé l'histoire de Cristiano, mais c'est pratiquement impossible qu'il vienne ici", a-t-il déclaré mardi à la radio espagnole. Le même jour, Ronaldo était de retour au centre d'entraînement de Manchester United, après avoir séché la reprise de l'entraînement début juillet. Il avait invoqué des "problèmes familiaux" pour justifier son absence.