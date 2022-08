Mercato: la belle histoire du Français Brian Silva, passé des amateurs de Drancy à l'AS Rome

L’AS Rome a annoncé le recrutement de Brian Silva. Le défenseur français, âgé de 19 ans, a signé son premier contrat professionnel avec l’équipe italienne. Il évoluait jusqu’à présent avec les jeunes de la Jeanne d’Arc de Drancy, un club de Seine-Saint-Denis évoluant en cinquième division.

Un renfort totalement inattendu. Après avoir accueilli plusieurs recrues prestigieuses cet été, à l’image de Paulo Dybala, Georgino Wijnaldum ou Nemanja Matic, l’AS Rome a décidé de miser sur un illustre inconnu. Le club italien a annoncé ces dernières heures dans un communiqué le recrutement de Brian Silva. Le jeune défenseur français a signé son premier contrat professionnel avec l’équipe de Serie A.

"Très fier et très heureux de vous annoncer mon premier contrat professionnel à l’AS Rome. Je tiens à remercier ma famille et mes agents. Le chemin ne fait que commencer", a écrit le joueur de 19 ans sur son compte Instagram, où il compte un peu plus de 500 abonnés.

A disposition de la réserve pour commencer

Pur produit de Seine-Saint-Denis, Brian Silva serait passé par Montfermeil et Villemomble, avant de rejoindre Drancy. Il évoluait avec les U19 au sein du club du nord-est de Paris, pensionnaire de National 3 chez les séniors (cinquième division).

Un rêve éveillé pour ce talent made in 93, qui devrait être mis à disposition de la réserve de la Roma, entraînée par Federico Guidi. Avant d’espérer intégrer les entraînements du groupe professionnel, sous les ordres de José Mourinho.