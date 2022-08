PSG: Wijnaldum accueilli dans une ambiance de folie à Rome

Georginio Wijnaldum (31 ans) est arrivé à Rime jeudi où il a été accueilli par plusieurs centaines de supporters. Le milieu de terrain du PSG va s’engager ce vendredi avec le club italien.

Ce n’est pas l’accueil démentiel réservé à Paulo Dybala mais Georginio Wijnaldum (31 ans) a déjà pu mesurer la ferveur qui l’attend à Rome. Le milieu de terrain néerlandais a été reçu par plusieurs centaines de supporters de l’AS Roma en fusion, jeudi lors de son arrivée dans la capitale italienne. Les tifosi ont repris le chant que les supporters de Liverpool lui réservaient quand il évoluait à Anfield et qu’il n’a jamais entendu lors de sa terne saison à Paris. Et cela l’a ravi. Il s’est dirigé vers les fans pour les saluer avec un grand sourire. Il a aussi signé quelques autographes et posé pour des photos.

Wijnaldum a atterri à 17h50 au terminal privé de l’aéroport à bord d’un avion privé de Dan Friedkin, propriétaire du club, où avait pris place l’entourage du joueur. Ce dernier va passer sa visite médicale ce vendredi avant de signer son contrat. Le PSG et la Roma sont tombés d’accord pour un prêt avec une option d’achat de huit millions d’euros qui sera levée si l'équipe de José Mourinho se qualifie en Ligue des champions et que Wijnaldum dispute 50% des matchs. Selon L’Equipe, Paris prendra en charge 40% du salaire du joueur (estimé à 900.000 euros par mois).

Arrivé libre à Paris en 2021, l’international néerlandais (86 sélections, 26 buts) n’a pas vraiment brillé sous les ordres de Mauricio Pochettino (38 matchs, 3 buts). Il n’entrait pas dans les plans de Christophe Galtier et souhaitait changer d’air pour bénéficier d’un temps de jeu important en vue de la prochaine Coupe du monde.

Son transfert sera officialisé dans les prochaines heures au lendemain de l’arrivée de Renato Sanches dans la capitale française. Wijnaldum va découvrir un sixième club après le Feyenoord, le PSV Eindhoven, Newcastle, Liverpool et le PSG. Il va aussi évoluer dans un nouveau championnat où il se sait déjà très attendu au regard de l’accueil réservé avant même qu’il ne signe.