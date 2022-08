AS Roma: l'énorme accueil des tifosi pour Dybala et Wijnaldum

En amont du match amical entre la Roma et le Shakhtar Donetsk (5-0), les nouvelles recrues du club de la Louve ont été présentées au Stadio Olimpico. Et les tifosi romains avaient réservé un accueil triomphal à Paulo Dybala et à Georginio Wijnaldum.

Pour leur dernier match amical avant le début de la saison en Serie A, dimanche 14 août contre la Salernitana (20h45), les joueurs de Jose Mourinho n'ont pas fait de détails. Larges vainqueurs 5-0 contre le Shakhtar Donetsk, les Romains ont déroulé et conclus leur pré-saison par une quatrième victoire en six matchs (avec un nul contre Nice et une défaite face au Sporting). Mais les regards des tifosi étaient tournés ailleurs au Stadio Olimpico.

Dybala et Wijnaldum célébrés par les tifosi de la Roma

Après la présentation délirante de Paulo Dybala, le 26 juillet dernier, en plein centre-ville de la capitale italienne, les 65 000 tifosi présents dimanche soir ont accueilli comme il se doit leurs nouvelles recrues en amont de la rencontre. L'Argentin, en premier lieu, a fait l'objet d'un vibrant hommage de la part de ses nouveaux supporters. Introduit en rockstar par le speaker, le numéro 21 de la Roma a été ovationné comme tel par un public déjà conquis par l'ancienne pépite de la Juve.

Et, un peu plus improbable, c'est le joueur prêté par le PSG, Georginio Wijnaldum, qui a eu droit à une marque de soutien très prononcée de la part des fans romains. Introduit par le morceau "This Girl" du groupe de soul jazz australien Cookin' on 3 Burners, remixé par le Français Kungs en 2016, les tifosi semblent avoir d'ores et déjà trouvés un chant en hommage à "Gini Wijnaldum".

Reste à l'ancien milieu de terrain de Liverpool de conquérir définitivement les coeurs sur le terrain après une saison compliquée à Paris.