Mercato: la drôle de demande d'un club de D7 anglaise, qui veut se faire prêter Haaland le temps du Mondial

Le club d’Ashton United s’est fait remarquer ce lundi en formulant une proposition originale à Erling Haaland. L’équipe de septième division anglaise a invité l’attaquant de Manchester United à la rejoindre pour se maintenir en forme durant la Coupe du monde 2022.

Une pige de 28 jours. C’est la proposition originale formulée par Ashton United à Erling Haaland. Le club de Northern Premier League (septième division anglaise) a publié ce lundi un communiqué en assurant avoir sollicité l’attaquant de Manchester City afin de lui proposer de le rejoindre le temps de la Coupe du monde 2022. La Norvège n’étant pas qualifiée pour la compétition au Qatar, Haaland va observer une période d’un mois et demi sans match.

"City ne joue pas et nous voulons les aider en gardant Erling en forme, ça a plus d’intérêt que de jouer au golf pendant six semaines, a expliqué la direction d’Ashton United avec humour. Ça ferait sens pour les deux équipes. Nous pensons qu’il nous conviendra parfaitement et qu’il s’intégrera très bien à la dynamique de notre équipe."

Le site internet d’Ashton United a planté

Face à l’engouement suscité par ce communiqué, le club basé dans la ville d’Ashton-under-Lyne (près de Manchester) a joué le jeu à fond sur ses réseaux, en partageant des articles de presse, des tweets et en postant même un émoji sablier. Au point de faire planter son site internet. Malgré ce joli coup de com’, l’équipe entraînée par Michael Clegg sait bien qu’elle n’a aucune chance d’attirer Haaland.

Le colosse d’1,95m, transféré de Dortmund l’été dernier (60 millions d’euros) a réalisé un début de saison sensationnel avec les Citizens. En 18 apparitions avec la formation de Pep Guardiola, l’avant-centre d’1,95m a inscrit 23 buts (toutes compétitions confondues). Le meilleur réalisateur de Premier League reprendra son entreprise de démolition le 22 décembre lors d’un choc face à Liverpool, en 8es de finale de la Carabao Cup.