Manchester City: Haaland apprend l'espagnol, la rumeur Real relancée

Selon AS, Erling Haaland a commencé à apprendre l'espagnol depuis son arrivée à Manchester City. Si on assure du côté des Cityzens que l'attaquant norvégien prend des cours pour mieux communiquer avec ses coéquipiers et le staff de Pep Guardiola, la presse espagnole parle depuis plusieurs semaines d'un transfert futur du joueur de 22 ans au Real Madrid.

Erling Haaland essaie d'acquérir une nouvelle compétence. Recruté l'été dernier par Manchester City, le serial-buteur norvégien est en train d'apprendre l'espagnol selon As. Dans l'entourage de Manchester City, on assure que l'ancien joueur du Borussia Dortmund s'est mis en tête de parler la langue de Cervantes pour mieux communiquer avec Pep Guardiola et son staff.

L'Espagne s'agite pour un futur transfert au Real Madrid

Le vestiaire de Manchester City possède également en son sein plusieurs joueurs hispanophones. Erling Haaland aurait même commencé à apprendre l'espagnol avant son arrivée en Premier League, pour mieux s'acclimater dès son arrivée. Toutefois, ce qui peut s'apparenter à un détail ne l'est pas de l'autre côté des Pyrénées, dans la mesure où le joueur de 22 ans est déjà lié au Real Madrid.

Ces dernières semaines, la presse espagnole s'était déjà agitée sur l'existence d'une clause "Real Madrid" dans le contrat d'Erling Haaland, où le joueur aurait la possibilité de rejoindre le club merengue en 2024 à des conditions avantageuses. L'homme aux 23 buts en 17 matchs avec les Cityzens est en tout cas lié jusqu'en 2027 avec sa formation actuelle.

Contrairement aux autres stars du football, Erling Haaland ne disputera pas la Coupe du monde au Qatar, dans la mesure où la Norvège n'est pas qualifiée. La jeune star devrait d'ailleurs rester sur le banc pour les deux derniers matchs de Manchester City avant le Mondial, histoire de soigner sa blessure au pied. L'équipe de Guardiola reçoit ce mercredi Chelsea en League Cup et Brentford samedi en Premier League.