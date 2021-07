Mercato: la Fiorentina annonce le départ de Ribéry

Alors qu'il espérait poursuivre son aventure à la Fiorentina, Franck Ribéry n'a finalement pas été prolongé. Il se retrouve libre à 38 ans et se verrait bien rester en Italie.

Entre Franck Ribéry et la Fiorentina, l’amour aura duré deux ans. En fin de contrat depuis mercredi minuit, l’ailier français n’a pas trouvé d’accord pour une prolongation et se retrouve donc libre à 38 ans. La Viola a annoncé son départ ce jeudi sur ses réseaux sociaux. Une issue devenue prévisible depuis quelques jours, un nouveau projet étant mis en place autour de Vincenzo Italiano, propulsé sur le banc en urgence après le départ fracassant de Gennaro Gattuso, parti seulement trois semaines après sa nomination.

Il aimerait rester en Italie

Début juin, dans un entretien donné à Top of the Foot sur RMC, Ribéry avait pourtant exprimé son souhait de poursuivre son aventure à Florence. "La priorité, c’est de continuer avec la Fiorentina, avait-il indiqué. Je dois attendre encore les négociations. Je dois parler avec eux. J’espère pouvoir vraiment continuer avec eux." Mais il n’entrait visiblement pas dans les plans du nouveau staff, désireux de rajeunir l’effectif. Le milieu de terrain Giulio Maggiore (23 ans), qu’Italiano a entraîné à La Spezia, serait notamment visé cet été. Ribéry, lui, n'aurait pas l'intention d'arrêter.

Il se verrait bien rester en Italie selon les informations de Sky Sports. Son nom avait été évoqué il y a quelques semaines du côté de Monza, le club où évolue notamment Mario Balotelli, qui vient d'échouer à monter en Serie A. Des contacts avec des équipes allemandes avaient également été évoquées. Prêt pour un nouveau, et possible dernier défi, l'ancien joueur de l'OM et du Bayern Munich (81 sélections en équipe de France), reste sur deux saisons pleines avec 51 matchs disputés avec la Fio, pour un bilan personnel de cinq buts et dix passes décisives.