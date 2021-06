Mercato: Messi, Ramos, Ribéry… ces joueurs libres jeudi

Plusieurs stars européennes arrivent en fin de contrat dans leur club ce mercredi à l’instar de Lionel Messi, qui devrait toutefois prolonger au Barça. Sergio Ramos, Franck Ribéry ou Hatem Ben Arfa font partie de ces joueurs pouvant s’engager dans le club de leur choix.

Les stars: Messi, Ramos, Boateng…

Lionel Messi est l’homme du jour en Catalogne. Ce mercredi soir à minuit, il ne sera officiellement plus un joueur du FC Barcelone. La star argentine, passée pro en 2005, n’a toujours pas prolongé et se retrouvera donc sans club, jeudi. Les discussions entre son clan et le club seraient avancées pour poursuivre l’aventure. Sergio Ramos, lui, a définitivement tourné la page du Real Madrid.

>> Suivez toutes les infos mercato EN DIRECT

Le défenseur s’entretient et intéresse plusieurs clubs, dont le PSG, qui semble bien placé sur le dossier. Le club français est encore mieux placé pour récupérer un autre joueur libre: Gianluigi Donnarumma, le gardien en fin de contrat à l’AC Milan.

Un autre défenseur de renommée internationale est libre: Jérôme Boateng. Il quitte le Bayern après y avoir passé dix ans. Son nom est cité du côté de Monaco même si Paul Mitchell, directeur sportif, a démenti. David Luiz est aussi gratuit après son départ d’Arsenal. Son nom a même été évoqué en France (Marseille, Rennes) mais ces pistes ont été vite balayées.

Les internationaux français

Plusieurs internationaux français se retrouvent sur le marché dont Franck Ribéry, toujours désireux de jouer après son aventure à la Fiorentina. Son nom a parfois été cité du côté de Monza mais le club des anciens dirigeants mythiques de l’AC Milan, Silvio Berlusconi et Adriano Galliani, a échoué à accéder en Serie A. Mamadou Sakho (31 ans) cherche aussi un nouveau challenge après avoir vécu une dernière saison cauchemardesque avec Crystal Palace (5 matchs seulement). Kevin Gameiro (34 ans, 27 matchs, 4 buts avec Valence) est aussi libre. Il a été cité vers l’OM mais se serait rétracté. Après une saison poussive à Bordeaux, Hatem Ben Arfa va se remettre en quête d’un nouveau port d’attache. Tout comme Eliaquim Mangala (30 ans), également libéré par Valence.

Les joueurs de Ligue 1

Plusieurs joueurs qui évoluaient en Ligue 1 la saison dernière sont libres à l’instar de Stefan Jovetic (ex-Monaco), Clément Grenier (ex-Rennes) ou Valère Germain (ex-OM). Mathieu Debuchy quitte Saint-Etienne alors que son coéquipier, Romain Hamouma n'a pas reçu d'offre de prolongation. Nicolas De Préville s'en va de Bordeaux. En fin de contrat à Montpellier, Daniel Congré va s'engager avec Strasbourg. Le jeune Kays Ruiz-Atil quitte, lui, le PSG et pourrait revenir au FC Barcelone. Nolan Roux (Nîmes) cherche aussi un nouveau défi.

D'autres joueurs bien connus sur le marché

Laissé libre par le Torino, Nicolas N’Koulou a été cité comme une piste potentielle de Rennes. D’autres joueurs bien connus vont se retrouver sans contrat comme Elseid Hysaj, latéral droit en partance de Naples. A 31 ans, André Ayew sort d’une belle saison en D2 anglaise (16 buts en 47 matchs) avec Swansea, battu en finale d’accession en Premier League par Brentford. Jack Wilshere (29 ans) reste, lui, sur une aventure sans lendemain avec Bournemouth et poursuit sa lente descente depuis son départ d'Arsenal. Egalement passé chez les Gunners, Shkodran Mustafi ne continuera pas à Schalke 04, quatre mois seulement après son arrivée.