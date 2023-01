Mercato: la justice permet au Barça d’enregistrer le contrat de Gavi, malgré le refus de la Liga

Le tribunal de commerce de Barcelone a autorisé le Barça à enregistrer Gavi comme joueur de son équipe première. Le club catalan l’a annoncé ce mardi en fin de mercato hivernal. La Liga avait refusé il y a quelques jours d’homologuer le nouveau contrat du milieu de terrain de 18 ans en raison du fair-play financier.

Soulagement pour le FC Barcelone. Le tribunal de commerce n°10 de Barcelone a autorisé le club catalan à enregistrer Gavi comme joueur de son équipe première. Le Barça l’a annoncé ce mardi dans un communiqué. Il y a quelques jours, la Liga avait refusé d’homologuer le nouveau contrat du milieu de terrain de 18 ans en raison du fair-play financier.

Si la situation n’était pas réglée d’ici la fin du mercato hivernal, Gavi aurait vu sa clause passée de 1 milliard d’euros à zéro, comme stipulé dans son contrat signé en septembre dernier. Avec le risque de voir l’international espagnol (17 sélections, 3 buts), dont la cote est estimée à 90 millions d'euros par le site Transfermarkt, partir librement pour s’engager dans un autre club.

La Liga a été informée du verdict

La justice a reconnu le "principe de légitimité" dans la demande du Barça, expliquant que "le fait de ne pas enregistrer Gavi avant la fin de la fenêtre de transfert impliquerait le libre arbitre du joueur et causerait donc un préjudice grave et irréparable au FC Barcelone". La Liga a été informée du verdict du tribunal et "le joueur peut maintenant être enregistré comme joueur de l’équipe première", peut-on lire dans le communiqué du club blaugrana.

Reste à savoir si la Liga fera appel de la décision du tribunal de commerce de Barcelone dans les prochains jours. Si c'est le cas, la situation pourrait à nouveau se compliquer pour le Barça. Avec la menace réelle de voir Gavi s'en aller librement, sachant que la date butoire pour l'homologation de son nouveau contrat sera alors officiellement dépassée.

Depuis ses débuts professionnels en août 2021, Gavi a disputé 75 matchs avec son club formateur, en inscrivant 3 buts et délivrant 11 passes décisives (toutes compétitions confondues). Interrogé sur la possibilité qu’il parte si son contrat n’était finalement pas homologué par la Liga, Xavi s’était montré confiant. "Je ne le vois pas bouger, pour être honnête. Il est très heureux et satisfait ici. Je ne le vois pas partir", a récemment déclaré le coach catalan.