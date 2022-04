Mercato: la Juventus vise Di Maria, en fin de contrat avec le PSG

Selon la Gazzetta dello Sport, la Juventus Turin prépare la saison prochaine et cible Angel Di Maria (34 ans) pour remplacer Paulo Dybala (28 ans), qui quittera le club libre. L’Argentin va aussi quitter le PSG en juin.

La défaite de la Juventus face à l’Inter (0-1) a certainement mis fin à ses derniers espoirs dans la course au titre en Serie A. Les Bianconeri, 4es à huit points de l’AC Milan leader, se concentrent désormais sur le fait d'assurer leur place dans le Top 4 (ils ont cinq points d’avance sur l’AS Rome, 5e). Ils préparent aussi la saison prochaine avec un objectif: remplacer Paulo Dybala (28 ans) dont le contrat ne sera pas renouvelé. "La Joya" va donc partir libre après l’échec des négociations entre les deux parties.



Selon la Gazzetta dello Sport, la Juventus a déjà identifié deux potentiels renforts pour renforcer sa ligne offensive aux côtés de Dusan Vlahovic et Federico Chiesa, actuellement blessé. Angel Di Maria (34 ans) intéresse particulièrement les dirigeants turinois, passés maîtres ces dernières années dans l’art de recruter des joueurs en fin de contrat. C’est le cas de l’Argentin avec le PSG. Selon les informations de RMC Sport, le club ne lèvera pas l’année optionnelle et laissera partir l’ancien joueur du Real et de Manchester United sept ans après son arrivée.

"J'aimerais qu'il joue encore un ou deux ans en Europe, puis qu'il revienne (en Argentine ndlr,), a récemment confié le père du joueur, Miguel Di Maria, à la radio argentine. Il n'a que 34 ans, il a encore une carrière. Il prend grand soin de lui. Il doit continuer à jouer." Il le voit ensuite rentrer au pays pour évoluer sous les couleurs de Rosario, son club formateur.

Di Maria n’est pas le seul joueur dans le viseur de la Juve. Selon la Gazzetta, c’est aussi le cas de Nicolo Zaniolo (22 ans), ailier de l’AS Rome où il est sous contrat jusqu’en 2024. La Juventus a déjà pris contact avec l’agent de l’international italien (9 sélections, 2 buts) mais attend toujours un signe de l’AS Rome.