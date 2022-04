Mercato en direct: Les propos de Mbappé mettent le feu en Espagne

Après son récital face à Lorient, ce dimanche en clôture de la 30e journée de Ligue 1 (5-1), Kylian Mbappé a parlé de son avenir devant les journalistes, en expliquant qu’il n’avait pas encore pris sa décision pour la saison prochaine. Sans écarter la possibilité de prolonger son aventure à Paris.

"Rester au PSG, c’est possible? Oui bien sûr", a-t-il répondu en quittant la zone mixte. Juste avant, il avait glissé, avec le sourire: "J’ai déjà donné pas mal d’informations, je pense que vous avez de quoi faire."

Sur Prime Vidéo, Mbappé s’est montré un peu plus bavard sur la question qui tient en haleine la planète foot. "Je n'ai pas encore pris ma décision, tout le monde sait que je n'ai pas fait mon choix, a-t-il assuré. Je réfléchis parce qu'il y a des nouveaux éléments, plein de choses, plein de paramètres, je n'ai pas envie de me tromper. J'ai envie de faire le bon choix. Je sais que pour les gens, ça tarde un peu. Si j'avais pris ma décision, je le dirais, je n'ai de comptes à rendre à personne. C'est un choix personnel. Si j'ai pris ma décision, je le dis et je l'assume. Dans les bonnes choses et les mauvaises choses que j'ai faites, j'ai toujours assumé. Je n'ai pas à me cacher, je n'ai tué personne. Je veux prendre la meilleure décision possible."

