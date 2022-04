Juve-Inter: battus malgré une énorme domination, les Bianconeri s'éloignent vraiment du titre

Dans ce qui ressemblait au match de la dernière chance pour le titre, la Juventus s'incline à domicile face à l'Inter Milan (1-0) sur un penalty de Calhanoglu (45e+5). Admirables de résistance, les Nerrazurri prennent 4 points d'avance sur son adversaire du jour.

Les derniers espoirs de titre de la Juventus se sont probablement envolés ce dimanche soir dans le choc face à l’Inter Milan. Malgré une énorme domination tout au long du match, la Vieille Dame cède sur un penalty devant son public. Les champions en titre conservent quant à eux toutes leurs chances, avec encore huit matchs à jouer.

23 frappes pour la Juventus, 1 tir cadré pour l'Inter

Tout s’est joué sur un penalty controversé en toute fin de première période. Peu avant la pause, Morata marche maladroitement sur le pied de Dumfries à la limite de la surface. L’arbitre désigne le point de penalty après avoir consulté des images de la VAR. S’en suit une séquence ubuesque, qui durera cinq minutes, au terme de laquelle Calhanoglu transformera cette fois-ci la sentence et lancera son équipe (45e+5).

Les Nerrazurri passent en tête sur l’une de leurs deux seules opportunités du match et continuent à subir dans le second acte. Mais malgré 23 tirs à 5, et une seule frappe cadrée adverse, les hommes d’Allegri ne reviennent pas et concèdent un revers qui sonne comme un nouveau coup d’arrêt en championnat après quatre succès de suite. L’Inter Milan s’impose par la même occasion sur la pelouse de la Juventus pour la première fois depuis 10 ans.

7 points de retard sur la tête du championnat avec un match de plus

Éliminée de la Ligue des champions par Villarreal en 8es de finale, la Juventus (4e) compte à présent 4 longueurs de retard sur son adversaire du soir et un match en moins. Le leader rossonero, qui jouera ce lundi soir, est pointé à 7 unités. Une petite satisfaction peut toutefois ressortir de cette soirée côté turinois: critiqué par la presse italienne, Rabiot a été chaleureusement applaudi par son public au moment de céder sa place à Arthur en fin de rencontre.