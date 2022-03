Mercato: Di Maria sur le départ, le PSG discute avec Dembélé

INFO RMC Sport - A 34 ans, l’avenir d’Angel Di Maria semble s’écrire loin du PSG. Libre cet été, l’Argentin ne devrait pas se voir proposer une prolongation. Paris a entamé des discussions avec l'entourage d'Ousmane Dembélé.

L'histoire entre le PSG et Angel Di Maria est-elle sur le point de se terminer? C’était déjà dans l’air du temps, mais cela pourrait être une conséquence supplémentaire de l’élimination dès les huitièmes de finale de la Ligue des champions face au Real Madrid (3-1) et de la volonté des dirigeants parisiens de régénérer une partie de leur effectif. Si Lionel Messi n'a pas l'intention de partir, un autre Argentin pourrait en revanche s'en aller.

Alors qu’Angel Di Maria dispose d'une option pour prolonger d’une saison son contrat avec Paris (à valider par les deux parties), la direction du club de la capitale ne devrait pas lever cette clause, selon nos informations.

Pas encore de décision définitive

Arrivé à Paris en août 2015 en provenance de Manchester United, l'ailier argentin pourrait donc quitter le club francilien dans les prochains mois. Si une décision définitive n’est pas encore prise, et qu’un retournement de situation (comme avec les exemples Julian Draxler et Layvin Kurzawa ces dernières années) est toujours possible, Di Maria devrait vivre ses derniers mois avec le club de la capitale. Cette saison, "Fideo" a effectué 25 apparitions, dont 18 titularisations (toutes compétitions confondues), pour seulement trois buts et cinq passes décisives.

Ces derniers jours, la piste d'un retour à Lisbonne sous les couleurs de Benfica a même agité la presse portugaise. En revanche, le salaire de l’international argentin ne permet pas pour le moment d’entamer des négociations.

Paris discute avec l'entourage de Dembélé

Paris a de son côté entamé depuis plusieurs semaines des discussions avec l’entourage d’Ousmane Dembélé, libre lui aussi en juillet prochain. Comme évoqué dès le début du mois de janvier par RMC Sport, le Paris Saint-Germain est attentif pour récupérer "Dembouz" à l'issue de son contrat au Barça.

Si l'ailier de 24 ans retrouve du temps avec le club blaugrana et enchaîne les bonnes prestations, avec un but et cinq offrandes lors cinq dernières journées de Liga, la piste n’est pas facile. La faute à la concurrence de plusieurs clubs anglais, qui se sont également positionnés pour tenter de recruter le champion du monde 2018.