Mercato: la Lazio discuterait avec Guendouzi, l'OM serait prêt à vendre

D'après Sky Sport, la Lazio envisage de recruter Mattéo Guendouzi. Une offre de 15 millions d'euros pourrait faire céder l'OM.

Mattéo Guendouzi sera-t-il encore à l'OM après le 1er septembre, date de la fermeture du mercato? D'après Sky Sport Italie, la Lazio discute avec l'international français (24 ans). Un intérêt déjà évoqué à plusieurs reprises par la presse italienne depuis l'élimination du club phocéen en Ligue des champions.

Toujours selon Sky Sport, la Lazio n'aurait pas encore passé la vitesse supérieure avec l'Olympique de Marseille. Mais il se dit que la direction marseillaise serait prête à céder son joueur pour 15 millions d'euros, après avoir demandé 20 millions d'euros dans un premier temps. Dernièrement, un intérêt de l'Inter était également évoqué. Mais rien n'a filtré ces derniers jours.

La Lazio dispose d'une certaine marge de manoeuvre sur le marché depuis la vente pour 40 millions d'euros de Sergej Milinkovic-Savic, parti mi-juillet à Al-Hilal (Arabie saoudite).

Sous contrat jusqu'en juin 2025

À l'OM depuis l'été 2021, Mattéo Guendouzi avait été recruté pour 11 millions d'euros auprès d'Arsenal (après une première saison en prêt). Son bilan statistique est de 102 matchs, 10 buts, 19 passes décisives. Son contrat court jusqu'en juin 2025.

Son avenir, déjà incertain au début du mercato, s'est encore plus fragilisé après sa prestation ratée au Vélodrome face au Panathinaïkos, contre qui il a coûté un penalty et manqué un tir au but, empêchant ainsi l'OM de se qualifier pour les barrages de la Ligue des champions.