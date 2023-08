Mercato: vers un départ de l'OM pour Guendouzi cet été, deux clubs italiens cités

Sous contrat jusqu'en juin 2025 avec l'OM, Mattéo Guendouzi pourrait partir du club phocéen d'ici la fin du mercato estival. Malgré l'intérêt de quelques clubs, les dirigeants marseillais n'auraient néanmoins pas encore reçu d'offre, comme le rapporte l'Equipe.

Un départ à l'étude. Sous contrat jusqu'en juin 2025 avec l'OM, Mattéo Guendouzi pourrait partir d'ici la fin du mercato comme le rapporte l'Equipe. Recruté définitivement à Arsenal contre 11 millions d'euros l'été dernier après un prêt d'une saison, le milieu de terrain de 24 ans s'attendrait à un nouveau cycle.

Aston Villa, qui avait courtisé le joueur en janvier dernier, ne semble néanmoins plus intéressé. Attentif au dossier ces derniers mois, le club de West Ham aurait aussi perdu de son enthousiasme pour Guendouzi. Le milieu de terrain français aurait deux pistes en Italie avec la Lazio et l'Inter.

Un prêt avec option d'achat?

Les représentants du joueur seraient confiants quant à la possibilité de réactiver des pistes en Premier League. Les dirigeants marseillais n'auraient néanmoins pas encore d'offre officielle pour Guendouzi. L'option d'un prêt avec une option d'achat automatique, à l'image de Ruslan Malinovskyi, pourrait débloquer la situation.

Mardi soir, l'intéressé a vécu une soirée cauchemardesque. L'international français a été impliqué dans plusieurs séquences défavorables pour l'OM, qui a gagné la rencontre retour du troisième tour préliminaire de Ligue des champions face au Panathinaïkos, tout en connaissant l'élimination à l'issue d'une séance de tirs au but (2-1, 3 -5 t.a.b).

Auteur de la main qui a provoqué le penalty du club grec et du seul tir au but manqué pour son équipe, Mattéo Guendouzi avait délivré une passe décisive pour Vitinha dans la prolongation (110e) mais le but a été refusé par le VAR pour une situation de hors-jeu. Abattu dans la foulée de l'élimination, Mattéo Guendouzi apparaît comme une solution de remplacement pour Marcelino, dans la lignée de la saison précédente avec Igor Tudor où le joueur avait perdu son statut de titulaire acquis lors la période avec Jorge Sampaoli.