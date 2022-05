Mercato: Mbappé reste au PSG, le président de la Liga parle d'une "insulte au football"

Après l'annonce d'une prolongation actée de Kylian Mbappé ce samedi, le président de LaLiga Javier Tebas s'est empressé de tweeter et de dénoncer vigoureusement les sommes déboursées par le PSG afin de lui payer un salaire pharaonique.

Le président de La Liga, Javier Tebas, s'en est pris vigoureusement au PSG dans un tweet dans lequel il dénonce les sommes déboursées par le club parisien pour prolonger Kylian Mbappé. Il juge cela que cela est "aussi dangereux que la Super League".

"C'est une INSULTE au football"

A l'image des remords que retransmet la presse madrilène concernant le choix de l'attaquant français, le président du championnat espagnol n'a pas digéré le choix de Mbappé. Mais il y voit davantage un problème avec le club.

"Ce que va faire le PSG en renouvelant Mbappé avec de grosses sommes d'argent (à savoir d'où et comment il les paie) après avoir subi des pertes de 700 millions d'euros ces dernières saisons et avoir plus de 600M € de salaire, c'est une INSULTE au football, s'agace Javier Tebas. Al-Khelafi est aussi dangereux que la Super League."

Le président de La Liga avait assuré il y a quelques mois que Kylian Mbappé et Erling Haaland évolueraient dans son championnat. Dans un entretien pour EuropaPress en février, il avait même annoncé que les deux évolueraient au Real Madrid la saison prochaine: "Madrid va avoir Mbappé et Haaland." Les autres prétendants, comme le Barça ou la Juve, "sont à moitié morts" et n'auront pas les finances pour se payer les deux futures superstars du foot.

"Ce n'est pas qu'une question de joueurs"

"La venue de Mbappé est une excellente nouvelle pour La Liga" , avait alors ajouté le dirigeant. "Je serais très heureux si Haaland rejoignait le Real Madrid. Kylian Mbappe et Haaland à Madrid seront très importants", avait-il ajouté fin mars à la radio Cope.

Finalement, il s'était ravisé il y a 48h, et était beaucoup plus prudent sur l'arrivée de Mbappé au Real Madrid. "S'il arrive, cela nous aidera, mais ce n'est pas qu'une question de joueurs, anticipait Javier Tebas lors d'une conférence de presse à Séville jeudi. La croissance économique d'une ligue n'est pas seulement symbolisée par les joueurs que vous achetez, il faut avoir un projet derrière (…) Ils peuvent acheter n'importe qui : Haaland, Mbappé, Ronaldo. Pourtant, ils ne grandiront pas forcément."