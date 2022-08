Mercato: la piste Bernardo Silva au PSG relancée par la presse anglaise

The Times, le Paris Saint-Germain est prêt à faire une offre de 70 millions d'euros pour s'attacher les services de Bernardo Silva (Manchester City). Le FC Barcelone est sur sa piste depuis des semaines mais peine à conclure son transfert faute de masse salariale disponible. D'après, le Paris Saint-Germain est prêt à faire une offre de 70 millions d'euros pour s'attacher les services de Bernardo Silva (Manchester City). Le FC Barcelone est sur sa piste depuis des semaines mais peine à conclure son transfert faute de masse salariale disponible.

Encore un milieu de terrain au PSG? D'après The Times, le Paris Saint-Germain est prêt à faire une offre de 70 millions d'euros pour s'attacher les services de Bernardo Silva (Manchester City). Le milieu offensif portugais de 28 ans, sous contrat jusqu'en juin 2025, est courtisé depuis plusieurs semaines par le FC Barcelone, qui chercherait à dégager des fonds et de la masse salariale pour passer à l'offensive.

Luis Campos, homme clé du dossier

L'amélioration des conditions personnelles ne sera pas un problème pour les champions français, dont le conseiller sportif récemment nommé, Luis Campos, a joué un rôle important dans le recrutement de Bernardo Silva à Monaco.

Le Times assure que le milieu offensif des Skyblues aurait demandé à être transféré lors de chacun des deux derniers mercatos estivaux. Pour autant ce mercredi, The Athletic avançait que le Portugais serait prêt à rester à Manchester City s'il n'y a pas d'offre à la hauteur de ce que la direction anglaise attend.

Le joueur voudrait jouer en Espagne

Le média anglais évoquait notamment les entraves mises par les Skyblues, qui demanderaient 100 millions pour le joueur, alors que la fin du mercato approche. En Catalogne on se veut rassurant et on assure que la seule destination qu'accepterait Bernardo Silva serait l'Espagne, de par sa proximité avec le Portugal, assure Sport.

Le Barça insiste sur le fait que Bernardo Silva est une priorité absolue et qu'ils vont tenter d'obtenir sa signature, quoi qu'il en coûte, dans ces derniers jours du marché. Les Blaugranas et le clan du joueur seraient convaincus qu'un accord pourrait se conclure aux alentours de 80 millions d'euros. Reste que sans le départ ou la baisse de salaire de Frenkie de Jong, sa signature est pour le moment impossible. Une possibilité de filer au PSG ?