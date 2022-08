Mercato: le Barça confiant sur la venue de Bernardo Silva

Alors que ces dernières heures l'heure était plutôt au pessimisme, le quotidien espagnol Sport explique que le Barça aurait assuré à Bernardo Silva qu'il va bien signer au club. Reste à se mettre d'accord avec City et trouver un accord salarial avec le joueur.

Le feuilleton Bernardo Silva se poursuit. Alors que Pep Guardiola laissait entendre la semaine dernière que le joueur pourrait bel et bien quitter les Cityzens cet été - "j'aimerais que Bernardo continue ici, c'est un joueur très spécial dans le vestiaire mais je ne sais pas ce qui va se passer (...) S'il reste c'est parfait, s'il doit partir c'est parce que le football est comme ça" - les dernières heures incitaient un peu moins à l'optimisme.

Laporta et le Barça auraient assuré à Bernardo Silva qu'il sera Blaugrana

La presse catalane expliquait notamment que les longues négociations entre le Barça et les champions d'Angleterre auraient eu raison des espoirs de transfert du Portugais. Mais ce mardi, le quotidien Sport explique que le club blaugrana aurait déjà assuré au joueur de 28 ans sa prochaine venue en Catalogne. Les contacts avec City seraient permanents et le président Joan Laporta aurait donné l'ordre de tout mettre en oeuvre pour finaliser au plus vite sa venue.

Le quotidien catalan explique par ailleurs que cette opération n'est pas conditionnée à la vente de Frenkie de Jong et que le Barça a les fonds nécessaires pour conclure le transfert. Reste cependant à se mettre d'accord avec City, qui ne compte pas brader un joueur sous contrat jusqu'en 2025, et avec Bernardo Silva concernant son salaire. Ce dernier point pourrait par ailleurs être la clé, puisque le club catalan ne doit pas dépasser une certaine limite et le Portugais devra consentir à une baisse de salaire importante pour finaliser son arrivée. Tout comme de Jong s'il souhaite rester.

Cet effort pourrait toutefois être réalisé par l'ancien monégasque, qui avait évoqué "son rêve d'enfant" d'évoluer avec les Blaugranas. Reste à conclure ce mouvement d'ici la fin du marché des transferts (le 1er septembre à 23h) et à trouver, malgré tout, des portes de sortie à un certain nombre de joueurs du côté du Barça : Samuel Umtiti, Miralem Pjanic, Martin Braithwaite ou encore Memphis Depay...