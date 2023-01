Mercato: la position tranchée du Losc sur le dossier Faivre

Le mercato s'emballe dans la dernière ligne droite de ce mois de janvier. Côté OL, le départ de Romain Faivre est envisagé et le Losc semble une destination possible. Mais le président des Dogues a assuré le contraire.

A l'occasion des voeux du Losc ce mercredi soir, Olivier Létang a évoqué plusieurs sujets mercato. En confirmant tout d'abord l'arrivée de Benoît Costil, qui va venir remplacer numériquement Leo Jardim. L'ancien gardien de Rennes fera office de doublure du jeune Lucas Chevalier.

"On attend la signature du transfert de Leo Jardim qui est parti ce matin au Brésil. Il doit faire la visite médicale et signer (au Vasco de Gama). Et on signera Benoît Costil qui est arrivé depuis hier matin en remplacement de Leo, a confirmé le président lillois. L’objectif avec Benoît est très clair. Il a une très grande expérience, il a été international, il a vécu ces moments-là. Il a aussi vécu le fait d’être un jeune gardien. Il est là pour performer à tous les entraînements pour pousser Lucas (Chevalier) mais aussi avec une hiérarchie qui est très claire. Un numéro 1 (Chevalier), un numéro 2 qui est Benoît. On en a parlé avec Lucas qui était très content de l’arrivée de Benoît pour prendre des conseils et continuer à grandir. Lucas fait une bonne partie de saison et il a encore des paliers à franchir mais on est très content avec ce qu’il fait aujourd’hui."

Une recherche sur le poste de latéral droit

D'autres mouvements peuvent-ils intervenir du côté du Nord ? Sur un poste précis . " On regarde sur le poste de latéral droit. On est vigilants sur ce poste-là", a éclairé Létang. Et le dossier Romain Faivre ? En manque temps de jeu à l'OL, l'ancien joueur de Brest cherche une porte de sortie cet hiver. Laurent Blanc lui-même avait fait part du spleen de son joueur. Lille est présenté comme un rebond possible. Mais il ne s'agirait que d'une rumeur à coirer Létang: "Romain Faivre, c’est un bon joueur. Il est sous contrat aujourd’hui avec l’Olympique lyonnais, ce n’est pas quelque chose pour lequel on a des échanges."