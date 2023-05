Mercato: la possible arrivée de Neymar à Manchester United fait sourire ten Hag (qui ne dément pas)

Selon L’Equipe, le Paris Saint-Germain et Manchester United discutent actuellement d'un éventuel transfert de Neymar cet été. Interrogé sur ces révélations ce mercredi, Erik ten Hag a joué la carte de l’humour. Sans pour autant démentir.

Et si Paris avait trouvé le point de chute idéal à Neymar ? Alors que l'attaquant a été placé sur la liste des transferts par le PSG, et que le joueur est ouvert à un départ cet été, L'Équipe a indiqué en début de semaine que le club de la capitale discutait notamment avec Manchester United au sujet de son international brésilien.

>> Toutes les infos et rumeurs mercato EN DIRECT

Interrogé sur une éventuelle arrivée de l’ancien Barcelonais, Erik ten Hag, le coach des Red Devils, a joué la carte de l’humour ce mercredi. Sans démentir ces révélations. "Quand nous aurons des nouvelles, nous vous le dirons", a lâché dans un sourire Erik ten Hag en conférence de presse.

Les Red Devils, qui devraient se qualifier pour la prochaine Ligue des champions, seraient intéressés par le profil de l’ancien Barcelonais pour renforcer leur secteur offensif. Casemiro, compatriote de Neymar, aurait même commencé à vendre le projet mancunien au "Ney", pour tenter de le convaincre.

Neymar ouvert à l'idée d'un départ du PSG

Reste à savoir comment se ferait une telle opération sur un plan financier. Si Manchester United, l’un des clubs les plus riches de la planète, n’a pas de difficultés économiques particulières, ses dirigeants ne voudraient pas non plus payer une indemnité de transfert XXL au PSG en plus du salaire astronomique de Neymar.

Comme indiqué par RMC Sport le 10 mai dernier, Neymar – longtemps réfractaire à un départ – est désormais ouvert à l’idée d’un nouveau challenge, notamment depuis la manifestation de supporters mécontents devant son domicile de Bougival. Il a été placé sur la liste des transferts par le PSG, au moins de manière officieuse, et des agents prospectent pour le placer un peu partout, surtout en Angleterre où se trouvent la plupart des clubs ayant les moyens de recruter le Brésilien.

Chelsea et Newcastle sont d’ailleurs souvent cités comme d’autres destinations potentielles. Concernant le montage financier, Paris privilégie un transfert sec, mais reste ouvert à un prêt, si cela peut lui permettre d’économiser le salaire de son numéro 10.