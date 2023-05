PSG: Neymar ouvert à un départ, des intermédiaires prospectent en Europe

Réfractaire à un départ du Paris Saint-Germain il y a encore quelques mois, Neymar ne ferme plus la porte. Plusieurs intermédiaires lui cherchent un point de chute.

Comme la saison passée, le Paris Saint-Germain veut vendre Neymar. Le Brésilien ne rentre pas dans les plans de la direction sportive. Ses blessures à répétitions ne lui sont pas directement imputables mais ses prestations en dents de scie en 2023 avant sa blessure et plus globalement son état d’esprit font penser aux dirigeants qu’il vaut mieux une séparation. Ce qui a changé, c’est la volonté du joueur. Réfractaire à un départ il y a encore quelques mois, Neymar ne ferme plus la porte. Plusieurs intermédiaires lui cherchent une porte de sortie.

Auteur d’un excellent début de saison, en amont de la Coupe du monde qui était son objectif affiché, mais lors de laquelle il a de nouveau été blessé, Neymar n’a plus disputé la moindre minute de jeu depuis le 19 février contre Lille. A-t-il disputé son dernier match sous les couleurs parisiennes alors qu’il a un contrat qui expire en 2027 ? Trop tôt pour le dire. Il s’est fait opérer de la cheville droite et ne foulera plus les pelouses de Ligue 1 avant la fin du championnat, c’est la seule certitude.

Son avenir la saison prochaine est beaucoup plus flou. Le dribbleur de la Seleçao n’est plus fermé à l’idée de quitter le club de la capitale. Lui qui s’accrochait à ce maillot l’été dernier a été particulièrement touché par les évènements de la semaine passée. Mercredi 3 mai, plusieurs individus ont manifesté devant sa maison à Bougival (Yvelines). Le départ programmé de son ami Lionel Messi et une incompréhension réciproque avec la direction sportive l’a convaincu d’envisager un départ.

Les points de chute ne sont pas nombreux. L’Angleterre mais pas seulement

Trouver un club qui pourra s’aligner sur les émoluments XXL du Ney ne sera pas chose aisée. Surtout si la formation en question doit en plus s’acquitter d’une indemnité de transfert. C’est l’une des principales difficultés de l’équation. Des premiers contacts ont été noués par certains intermédiaires pour un mouvement de Neymar. Il est question d’un prêt avec option d’achat. Une formule qui agrandit le champ des possibles circonscrit jusqu’ici à la Premier League. Newcastle et Chelsea sont souvent cités mais pour le moment rien ne dit qu’ils vont se positionner de manière concrète. Tout comme rien ne dit, même si les volontés semblent converger, que Neymar ne sera plus Parisien au 1er septembre