Mercato: la presse espagnole relance la rumeur Mbappé au Real

Après le doublé de Kylian Mbappé en quart de finale de Ligue des champions ce mercredi, le média espagnol Cuatro assure que le Français pourrait rejoindre prochainement le Real Madrid.

Le feuilleton de la prolongation de Kylian Mbappé se poursuit. Alors que le Paris-Saint-Germain veut voir l’attaquant français rester dans la capitale, le joueur n’a toujours pas exprimé publiquement son choix final. De quoi relancer les rumeurs en Espagne. Selon le média Cuatro, la décision serait déjà prise et Mbappé n’envisagerait pas de prolonger avec le PSG.

Le Français serait déterminé à rejoindre le Real Madrid et aurait même indiqué au club madrilène qu’il ne prolongerait pas à Paris. A un an de la fin de son contrat cet été, il serait alors, selon cette éventualité, sans doute vendu par le PSG afin d’éviter un départ sans la moindre indemnité de transfert à l’été 2022. Mais toujours selon Cuatro, le Real Madrid ne souhaiterait pas brûler les étapes, laissant d’abord le temps à Mbappé de refuser toutes les offres de prolongation qui lui seront faites.

Mbappé et Haaland, le rêve de Florentino Perez

En cas de succès pour le Real, le transfert de Mbappé pourrait se régler dans plusieurs mois, une fois les négociations avec Paris arrivées à leur terme. Une stratégie régulièrement utilisée par le club espagnol, peu adepte des bras de fer avec les autres grandes écuries européenes. Pour Florentino Perez, le président madrilène, faire venir l’attaquant parisien serait un énorme coup. Le patron du Real suit le joueur depuis de nombreuses années et aurait déjà tenté de le faire venir au moment où Mbappé avait finalement choisi de signer au PSG.

Mais le rêve de Perez ne s’arrête pas là. Il aimerait faire signer le champion du monde français et l’aligner aux côtés d’un autre phénomène, Erling Haaland. Une ambition qui se heurtera peut-être aux prix demandés par Paris et Dortmund pour deux joueurs parmi les plus demandés d’Europe. Mais les folies de Perez ont rarement de limites.