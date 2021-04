PSG: où en est la prolongation de Mbappé?

Alors qu’il sera à un an de la fin de son contrat cet été, Kylian Mbappé n’a toujours pas annoncé ce qu’il compte faire pour la suite de sa carrière. L’attaquant de 22 ans, qui s’est exprimé mercredi soir sur RTL, prolongera-t-il au PSG ou se laissera-t-il tenter par un nouveau challenge? L’avenir du club de la capitale en dépend en partie.

C’est le gros dossier de cette fin de saison pour le PSG. Peut-être encore plus important que les résultats sportifs en eux-mêmes. L’avenir de Kylian Mbappé va conditionner en grande partie celui du club de la capitale pour les années à venir. S’il décide de s’inscrire dans la durée dans sa région natale, le surdoué de Bondy restera l’une des principales têtes d’affiche du projet. Au côté de Neymar. Mais rien ne dit que ce sera le cas. Si d'après les derniers échos, le n°10 brésilien semble parti pour rempiler dans la capitale, c’est beaucoup moins sûr pour le champion du monde 2018.

Depuis plusieurs mois, Mbappé entretient le suspense à ce sujet. L’attaquant de 22 ans sera à un an de la fin de son contrat cet été. Il sera alors temps de faire un choix, sachant que les dirigeants parisiens n’envisagent pas de le laisser partir libre l’an prochain. Soit Mbappé prolonge au-delà de 2022, soit il sera transféré durant l’intersaison. En Espagne, les médias madrilènes rêvent de le voir débarquer au Real. Certains ont récemment évoqué un échange téléphonique avec Zinédine Zidane. Reste à voir comment le club merengue pourra financer l’arrivée du joueur le plus coté de la planète foot.

"Bien sûr que ça fatigue"

Interrogé mercredi soir sur RTL, après la victoire de l’équipe France en Bosnie-Herzégovine lors des éliminatoires de la Coupe du monde 2022 (0-1), le meilleur buteur de Ligue 1 s’est exprimé sur sa situation. En envoyant des signaux plutôt négatifs à Paris. Mbappé regrette notamment les critiques récurrentes dont il fait l’objet dans l’Hexagone.

"Bien sûr que ça fatigue, surtout quand tu joues dans un club de ton pays, que tu donnes tout pour ton équipe nationale aussi, explique-t-il. C’est différent pour les joueurs qui jouent à l’étranger. Ils ne reviennent ici que pour l’équipe nationale. Moi, je suis là tout le temps. Bien sûr que ça parle beaucoup plus. C’est un contexte différent mais je savais en signant à Paris que j’allais être dans ce contexte. On verra par la suite."

"Se sentir bien là où on est"

Une certaine lassitude qui pourrait peser dans son choix de carrière. "Bien sûr que ça joue mais il n’y a pas que ça, assure l’ancien Monégasque, recruté par le PSG en 2017 (145 millions d’euros). Le plus important, c’est de se sentir bien là où on est et de prendre du plaisir chaque jour." Mbappé explique toutefois ne pas avoir encore tranché entre une prolongation et un départ. "Si j’avais avancé, je serais déjà venu en parler, promet-il. Bien sûr que lorsque j’aurai pris ma décision, je viendrai en parler."

Le 11 mars, Leonardo, sur les antennes de RMC dans Top of the Foot, avait fait part d'un certain optimisme sur le sujet: " Vous connaissez notre intention, tout le monde la connait, il n’y a pas de secret. On essaie d’arriver à la conclusion le plus vite possible. Je pense que c’est le bon moment pour tout régler, pour que chacun prenne position. Pour signer un contrat, il faut la volonté des deux parties. On parle, on avance, et je pense qu’on va arriver à une conclusion, ou du moins à une idée claire de la position de chacun pour le futur." Selon nos informations, le PSG a transmis une offre de prolongation de 4 ans à Kylian Mbappé.

Un sprint final de folie pour Paris

Un mois plus tard, c’est toujours aussi flou. Leonardo a d’ailleurs refusé d’évoquer à nouveau cette question lors de son passage dans le Canal Football Club, il y a dix jours, après la victoire à Lyon (2-4). Au terme d’un récital de Kylian Mbappé au Groupama Stadium.

C’est dans ce contexte un peu pesant que Paris s’apprête à entamer son sprint final. Le club de la capitale est toujours engagé sur tous les tableaux. En tête de la Ligue 1, les champions de France vont recevoir le Losc, samedi au Parc des Princes (17h), lors de la 31e journée. Pour un choc entre leaders. Quatre jours avant d’aller défier le Bayern Munich à l’Allianz Arena, en quart de finale aller de la Ligue des champions (21h sur RMC Sport 1). Pour un remake de la dernière finale.

>> Découvrez les offres de RMC Sport et suivez en exclusivité Bayern-PSG