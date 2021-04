Real Madrid: Perez demande une nouvelle élection présidentielle

Florentino Perez a demandé ce jeudi au conseil électoral du Real Madrid de lancer la procédure visant à organiser une nouvelle élection présidentielle. Celle-ci pourrait avoir lieu rapidement. Le dirigeant de 74 ans, en poste depuis 2009, pourrait briguer un nouveau mandat. Avec peut-être un adversaire face à lui.

Un changement de visage à la tête du Real Madrid? Florentino Perez a demandé ce jeudi au conseil électoral du club merengue de lancer la procédure visant à organiser une nouvelle élection présidentielle. Une démarche qui pourrait aboutir à un scrutin rapide. Le conseil électoral a désormais quarante-huit heures pour valider cette demande. Si c’est le cas, les éventuels candidats auront ensuite dix jours pour se manifester. Avant qu’une date et un lieu ne soient fixés pour l’élection, dans les quinze jours suivants le dépôt de la dernière candidature. Le nouveau président du Real pourrait donc être élu d’ici la fin du mois.

Reste à savoir Florentino Perez va se représenter. A priori oui, d’après la presse madrilène. "Sa candidature est attendue", confirme AS. Mais il pourrait cette fois se retrouver face à un adversaire crédible. La sollicitation du conseil électoral de la Maison Blanche intervient moins d’une semaine après la parution d’une interview d’Enrique Riquelme dans El Confidencial. L’homme d’affaires de 32 ans, originaire d’Alicante (au sud-est de l’Espagne), y a exprimé vendredi dernier sa volonté de devenir président du Real Madrid.

Riquelme répond aux critères de candidature

"Il faut un changement marquant", a affirmé le patron de Cox Energy, une société spécialisée dans les énergies renouvelables en Amérique latine. Son profil répond aux critères de candidature puisqu’il aura bientôt 20 ans d’ancienneté en tant que socio et que son entreprise (estimée à 300 millions d’euros) devrait lui permettre de présenter la garantie de 15% du budget du club (environ 90 millions d’euros). Aucun autre nom de potentiel candidat n’a filtré. Pour l'instant.

Après un premier mandat de 2000 à 2006, Florentino Perez est en poste depuis 2009. Lors de sa dernière réélection, le 18 juin 2017, aucun adversaire ne s’était présenté face à lui. Les socios n'ont donc plus été appelés aux urnes depuis 2006. Son maintien ou non à la tête du club merengue pourrait avoir des conséquences directes sur le futur visage de l’équipe. Et sur l’arrivée d’éventuelles recrues, à l’heure où tout le Real rêve de récupérer Kylian Mbappé, qui n’a toujours pas prolongé avec le PSG. Sous contrat jusqu’en 2022, Zinédine Zidane pourrait également se poser quelques questions en fonction de l’évolution de la situation au sommet du club.