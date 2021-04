PSG: Mbappé déjà dans la légende des buteurs en Ligue des champions

En claquant un doublé sur la pelouse du Bayern Munich, mercredi en quart de finale aller de Ligue des champions (2-3), Kylian Mbappé a embelli un peu plus ses stats hallucinantes dans la compétition. A 22 ans, l’attaquant du PSG explose tous les temps de passage. Loin devant Lionel Messi, Cristiano Ronaldo ou Karim Benzema.

Tout le monde le sait, il ne faut pas lui parler d’âge. C’est avec cette devise vissée aux crampons que Kylian Mbappé avance depuis le début de sa carrière. A une vitesse vertigineuse. Surtout en Ligue des champions. Une compétition dans laquelle le surdoué de Bondy empile les buts avec une régularité déconcertante. Après son doublé retentissant sur la pelouse du Bayern Munich, mercredi en quart de finale aller de Ligue des champions (2-3), l’attaquant du PSG en est désormais à 8 buts en 8 matchs cette saison.

Tous inscrits lors de ses 4 dernières apparitions. Dont 5 à l’extérieur, avec son triplé dévastateur au Camp Nou (1-4). Jamais un joueur n’avait malmené autant le Barça dans un match à élimination directe. Personne n’avait scoré trois fois dans le stade catalan depuis Andreï Shevchenko en 1997. Sur la saison en cours, seul Erling Haaland fait mieux, avec 10 buts en 7 matchs pour Dortmund.

A son âge, Ronaldo avait marqué 3 buts en Ligue des champions

Quatre ans et demi après ses premiers pas en C1 avec Monaco (à 17 ans), Mbappé en est déjà à 27 réalisations en 43 apparitions en Ligue des champions. Avec 19 passes décisives en bonus. Et là, on est obligé de parler un peu de son âge. Pour mieux comprendre le phénomène. Malgré son statut, ses titres et son leadership, le champion du monde 2018 n’a que 22 ans et 4 mois. Il faut se rendre compte qu’au même moment de sa carrière, Lionel Messi en était à 18 buts en Ligue des champions. Karim Benzema en avait inscrit 13. Cristiano Ronaldo n’en comptait que 3 et Robert Lewandowski n’avait même pas disputé un match dans la compétition. Là encore, seul Haaland (20 ans et 8 mois) tient la comparaison avec ses 20 buts en 15 matchs.

Avec 8 réalisations en une seule édition, Mbappé a déjà égalé le record français en la matière, établi par David Trezeguet (Juventus en 2001-2002) et Wissam Ben Yeder (FC Séville en 2017-2018). Grâce à son doublé à l’Allianz Arena, l’attaquant des Bleus a marqué 13 fois en match à élimination directe. C’est mieux que Zlatan Ibrahimovic (10) ou Thierry Henry (12). Seul Benzema est devant dans l’histoire du foot français (19), sachant que l’avant-centre du Real Madrid a 33 ans et 3 mois. Au classement historique, Mbappé et ses 27 buts occupent la 5e place du palmarès national, derrière Jean-Pierre Papin (28), David Trezeguet (29), Thierry Henry (50) et Karim Benzema (70). C’est tout simplement sensationnel. Et le plus fou, c'est que ça ne fait peut-être que commencer...

