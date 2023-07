Mercato: la réaction de la ministre des Sports Oudéa-Castera après la signature de Benjamin Mendy à Lorient

Amélie Oudéa-Castéra a livré son sentiment sur l'arrivée de Benjamin Mendy au FC Lorient. La ministre des Sports a rappelé ce jeudi que le latéral gauche avait été acquitté et pouvait librement reprendre sa carrière et même, potentiellement, en équipe de France.

Tout juste acquitté dans un deuxième procès pour viol et agression sexuelle, Benjamin Mendy a déjà retrouvé un club. Quelques jours après le verdict du tribunal de Chester (Angleterre), le Français de 29 ans a signé au FC Lorient lors du mercato estival. Un recrutement surprise, bien que préparé depuis plusieurs semaines, qui a entraîné de nombreuses réactions. Si certains se réjouissent de cette nouvelle chance, d'autres ont regretté de le voir retrouver si facilement un club. Interrogée ce jeudi sur son retour en Ligue 1, Amélie Oudéa-Castéra a insisté sur les récentes décisions de justice.

"Ecoutez (elle s’interrompt un instant)... Moi là-dessus, je pense qu’il y a deux choses qui sont importantes. La première c’est de se dire qu’il a été acquitté, a estimé le membre du gouvernement auprès de Franceinfo ce mercredi. Il y a eu ces deux procès, ces verdicts de la justice britannique. Et si quand don est acquitté cela génère la même suspicion que quand on est accusé, alors on perd le sens de la justice. Benjamin Mendy a été acquitté."

"Il est dans une réhabilitation sportive"

Au-delà de l'éventuelle polémique autour de l'arrivée de Benjamin Mendy en Bretagne, les Merlus ont surtout réalisé un gros pari sur le plan sportif. Absent des terrains depuis un match entre Manchester City et Tottenham en août 2021, le latéral gauche doit d'abord se refaire la cerise sur le plan physique avant de pouvoir prétendre à une place de titualire dans l'équipe de Régis Le Bris.

"Aujourd’hui il est dans une réhabilitation sportive. Il reprend, après quasiment deux ans d’interruption de sa carrière, le cours de sa vie. Voilà, la justice est passée et il faut respecter cela. En même temps, il faut continuer à pousser pour la libération de la parole et pour le respect des victimes. C’est important pour moi d’avoir cet équilibre-là et que ces faits soient l’occasion de le redire."

Oudéa-Castéra ne ferme pas la porte à un retour de Mendy chez les Bleus

Champion du monde en 2018 et international à dix reprises, Benjamin Mendy n'a plus porté le maillot de l'équipe de France depuis novembre 2019. Mais avec son futur retour à la compétition à Lorient, le défenseur pourrait techniquement prétendre à une place en sélection. Encore faut-il que ses performances soient suffisantes pour convaincre Didier Deschamps de faire appel à lui à l'avenir. Et de ce côté-là, comme l'a précisé Amélie Oudéa-Castéra sans l'enterrer, rien n'est joué.

"Je ne sais pas (s'il rejouera avec les Bleus). Il faut que… aujourd’hui on a une équipe de France qui est performante, a encore indiqué le ministre des Sports. Benjamin Mendy, lui, reprend. Laissons-le. Chaque chose en son temps."