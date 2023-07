Mercato: la réponse de Xavi sur l'avenir de Dembélé au Barça

Après la nette victoire du FC Barcelone 3-0 face au Real Madrid lors d'un amical ce samedi, Xavi a répondu aux questions concernant l'avenir d'Ousmane Dembélé, très proche du PSG selon nos informations.

"Il nous a dit qu'il était heureux." Après une belle victoire 3-0 face au Real Madrid en match amical, l'entraîneur du FC Barcelone Xavi a été sollicité par les journalistes concernant l'avenir d'Ousmane Dembélé. Le Français est très proche du PSG selon nos informations, en raison d'une clause à 50 millions valable jusqu'au 31 juillet, qui permet au joueur de s'en aller sans que le Barça n'ait son mot à dire.

"Je lui donne beaucoup de confiance"

Xavi rappelle justement les conditions de cette clause, inscrite dans son contrat au moment de sa prolongation l'été dernier: "Nous ne pouvons pas contrôler le marché. Il y a des clauses et c'est la décision du joueur. Je le vois heureux et c'est à lui de décider. Je le vois très bien adapté. Il nous a dit qu'il était heureux. Il est très différent."

Il rappelle également toute l'importance du Français dans son effectif, premier buteur de ce Clasico "amical" après un bon travail de Pedri: "J'ai déjà dit à de nombreuses reprises que, pour moi, il a le potentiel pour être le meilleur au monde à son poste. Je l'ai dit lors de ma présentation et je le répète aujourd'hui: il est capital pour moi. Je lui donne beaucoup de confiance et il m'en donne."

"Nous devons renforcer notre effectif"

Le technicien catalan a également évoqué une équipe du FC Barcelone pas suffisamment complète et demande des renforts à sa direction: "Je pense que nous avons des lacunes. Nous devons nous renforcer un peu plus. Le président et les directeurs sportifs le savent. Pour être compétitifs, nous devons renforcer notre effectif."

"Le Real Madrid a un effectif beaucoup plus important que le nôtre, appuie-t-il. Ils ont retiré des joueurs et ils ont un éventail de possibilités. Ils ont un grand effectif. Je suis satisfait de la manière dont nous avons joué, mais il y a beaucoup de choses à améliorer et, à de nombreux moments, nous avons ressemblé à ce que nous voulons être."