Mercato: la réponse évasive de Bernardo Silva sur l'intérêt du PSG

Annoncé dans le viseur du PSG, Bernardo Silva s'est montré flou sur son avenir après la victoire de Manchester City face à l'Inter Milan (1-0), samedi, en finale de la Ligue des champions.

C’est l’un des grands rêves du PSG. En quête de renforts pour un secteur offensif désormais orphelin de Lionel Messi, le club de la capitale aimerait attirer Bernardo Silva dans ses filets. Ce n’est pas un secret, Luis Campos est un immense fan du Portugais, qu’il avait recruté à Monaco en 2014 et qu’il avait déjà cherché à faire venir à Paris à l'été 2022. Il compte bien retenter sa chance cet été.

Annoncé également dans le viseur du FC Barcelone, Bernardo Silva se sait à un tournant de sa carrière. Et il n’a visiblement pas tranché. Questionné sur son avenir après la victoire de Manchester City face à l’Inter Milan samedi en finale de la Ligue des champions (1-0), le milieu de terrain de 28 ans n’a pas voulu trop en dire. A-t-il disputé à Istanbul sous le maillot des Skyblues ?

"On va voir ce qui va se passer"

"Honnêtement je ne sais pas. On va voir ce qui va se passer dans les prochaines semaines, les prochains mois. Maintenant, il faut célébrer et profiter, on a fait quelque chose de spécial", a-t-il répondu au micro de Téléfoot. "Avec tout ce qu'il a donné pour ce club, tout ce qu'il donne pour le foot, il mérite d'être heureux, de s'épanouir. Et de la meilleure manière pour lui, on sera content", a ajouté son coéquipier Aymeric Laporte.

En Angleterre depuis 2017 et actuellement sous contrat jusqu’en 2025, Bernardo Silva est apparu très ému après le sacre en Ligue des champions, qui est venu couronner une saison parfaite pour City avec avant cela les triomphes en Premier League et en Coupe d'Angleterre. Pour certains, sa longue accolade avec Pep Guardiola au coup de sifflet final ressemblait d'ailleurs à des adieux...