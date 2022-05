Mercato: la visite de Gallardo à Paris met en alerte la presse argentine

Cité parmi les potentielles pistes sur le banc du PSG en cas de départ de Mauricio Pochettino, Marcelo Gallardo va se rendre à Paris la semaine prochaine et cela agite la presse argentine.

La trêve approche en Argentine et l’agenda de Marcelo Gallardo interpelle certains médias. L’entraîneur de River Plate sera à Paris la semaine prochaine pour assister la finale de la Ligue des champions entre Liverpool et le Real Madrid, le 28 mai au Stade de France (21h). Et ce séjour dans la capitale française alimente quelques spéculations sur son avenir alors que l’actuel entraîneur est cité parmi les potentielles pistes pour prendre place sur le banc parisien en cas de départ de Mauricio Pochettino cet été.

"Va-t-il rencontrer Al-Khelaïfi?"

TyC Sports se pose ainsi beaucoup de questions sur le programme prévu par "El Muneco" (le surnom de Gallardo qui signifie "la Poupée"): "Gallardo va-t-il faire un clin d'œil au PSG? Rencontrera-t-il Nasser Al-Khelaïfi, le président de l'équipe parisienne?" L’ancien milieu de terrain est brièvement passé par le club de la capitale comme joueur entre janvier 2008 et janvier 2009. Il a surtout laissé un souvenir marquant du côté de Monaco, avec qui il a été sacré champion de France en 2000.

Il s’est reconverti comme entraîneur au sein de l’équipe uruguayenne du Nacional aussitôt après la fin de sa carrière de joueur en 2011. Il a ensuite pris les rênes de River Plate en 2014 où il est une légende. En sept ans, Gallardo a décroché 13 titres, dont deux Copa Libertadores (2015 et 2018) et un championnat argentin. Son nom est régulièrement cité sur le banc de grands clubs européens même s’il n’a pas encore franchi le pas. Cela pourrait arriver cette année puisque son contrat prend fin en décembre 2022.

Pourrait-il y mettre un terme six mois plus tôt si le PSG faisait appel à ses services? Gallardo a récemment rappelé qu’il comptait honorer son engagement jusqu’à son terme. Il reste encore deux matchs à son équipe en phase de poule de la Copa Libertadores pour clore la première partie de saison (face à Colo Colo vendredi, puis l’Allianz Lima jeudi 26). Il prendra ensuite la direction de Paris après cette rencontre. Ses joueurs bénéficieront, eux, d’une mini coupure avant la reprise du tournoi local le 5 juin. Des échéances rapprochées qui n’augurent pas un départ précipité du banc de River. Mais ce qui pourrait se passer en Europe met tout de même en alerte les médias argentins.