Mercato: Gallardo refuse l'Europe et reste à River Plate

Annoncé en Europe depuis plusieurs années, l’heure du grand départ n’a pas encore sonné pour Marcelo Gallardo. Le technicien argentin a décidé de prolonger avec River Plate, alors qu’il arrivait en fin de contrat.

Arrivé en 2014 au poste d’entraîneur à River Plate, Marcelo Gallardo a quasiment tout gagné avec le club argentin. Détenteur de treize titres dont deux Copa Libertadores (2015 et 2018), ainsi que vainqueur du championnat argentin (2021), l’ancien milieu de terrain arrivait en fin de contrat.

>> Les infos mercato EN DIRECT

Pisté par de nombreux clubs européens et alors qu’il semblait prêt pour le grand saut, l’ancien joueur du PSG a décidé de prolonger son contrat avec River Plate. Dans un communiqué publié par le club, l’Argentin a annoncé son maintien pour une année de plus: "Je choisis 'de continuer à être', car c’est un choix au-delà de ce que j’ai vécu et de ce que j’ai ressenti, je pense que cela en vaut la peine et que je mérite de continuer un an de plus".

Les clubs désireux de s’attacher les services de l’homme de 45 ans devront donc attendre. Cette annonce met également fin à la rumeur annonçant que l’Uruguay avait fait de Gallardo sa priorité pour remplacer Oscar Tabarez au poste de sélectionneur.

"J’avais besoin de réfléchir"

Malgré son attachement à River Plate, cette décision n’a pas été facile pour le technicien. Ce dernier a avoué avoir longtemps pesé le pour et le contre avant de rendre sa décision publique: "J’avais dit que j’allais évaluer la situation, que mon contrat touchait à sa fin et qu’il était essentiel de prendre un moment pour réfléchir".

"Je peux vous assurer qu’après tant d’années dans un endroit comme celui-ci, ce que l’institution requiert et ce qu’on accepte de donner… Avec ce que je ressentais, j’avais besoin de réfléchir et de décider ce que j’allais faire".