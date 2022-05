Mercato: PSG ou Real... Pour Mbappé, le money time a débuté

Partira ou ne partira pas du PSG? Le feuilleton Kylian Mbappé continue de battre son plein, mais entre désormais dans un moment charnière.

Les prochaines heures seront décisives pour Kylian Mbappé. Depuis qu'il est revenu du stage express du Paris Saint-Germain à Doha, les discussions avec son clan s'enchaînent en coulisses. Le champion du monde français, en fin de contrat au 30 juin, doit choisir s'il prolonge au PSG ou s'il signe sans indemnité de transfert au Real Madrid, qu'il souhaitait rejoindre l'été dernier. Sa décision serait quasiment prise.

L'annonce tant attendue devrait tomber dans la semaine du 23 mai, avant le rassemblement de l'équipe de France et la finale de la Ligue des champions entre Liverpool et le Real Madrid (28/05 au stade de France, en direct sur RMC Sport 1).

En attendant, Mbappé sera samedi soir au Parc des Princes pour la réception du FC Metz, comptant pour la dernière journée de la saison de Ligue 1. Cette rencontre s'achèvera par la remise du 10e titre de champion de France au PSG. Forcément, tous les regards seront braqués sur la star.

Réflexion "quasiment terminée"

À la cérémonie de remise des trophées UNFP, l'attaquant de 23 ans a fait savoir que sa réflexion était "quasiment terminée". Pressé de questions sur la scène du Pavillon Gabriel à Paris, la vedette n'a pas lâché d'indice. "Je remercie le PSG qui m'a permis de venir ici, mes coéquipiers, le coach. Je continue mon histoire, je continue à gagner, je ne suis jamais rassasié", a-t-il simplement déclaré.

Au début du mois de mai, sa mère Fayza Lamari démentait tout accord de principe avec le PSG, tout en expliquant qu'il n'y avait encore rien de conclu avec un quelconque autre club. "Les discussions autour de l'avenir de Kylian se poursuivent dans un climat de grande sérénité pour lui permettre de faire le meilleur choix, dans le respect de toutes les parties", a-t-elle tweeté le 5 mai.

Poker menteur en Espagne

Non seulement meilleur buteur du championnat (25), mais aussi meilleur passeur (17), Kylian Mbappé est désormais parfois considéré comme le meilleur joueur du monde. Un nouveau statut qui donne encore plus d'envergure à ce feuilleton, qui passionne la presse étrangère, qui ne cesse d'évoquer des réunions, des offres et des accords de principe de toutes parts.

Ce bourdonnement est indirectement alimenté par l'intéressé, dont la visite à Madrid au début du mois de mai a suscité beaucoup d'interrogations et de commentaires. Mais que ce soit pour cette escapade ou pour le stage à Doha, rien n'a filtré sur d'éventuelles réunions avec des décideurs madrilènes ou parisiens. Ce qui laisse la porte ouverte aux spéculations, notamment dans la presse madrilène qui, proche du Real, aime être très affirmative et confiante. "Tout s'est éclairci et les derniers doutes ont été levés", a ainsi écrit le journal sportif Marca après le passage de Mbappé dans la capitale espagnole avec ses coéquipiers Achraf Hakimi et Sergio Ramos.

Quoi qu'il arrive, un contrat astronomique est promis à Mbappé. Tout indique que les sommes proposées par les deux clubs atteignent des niveaux rarement atteints. Il seriat notamment question d'un salaire annuel de 40 à 60 millions d'euros, avec une prime à la signature d'au moins 100 millions.