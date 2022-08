Mercato: "Laborde sera là contre Brest et jouera", assure Genesio

En conférence de presse ce jeudi, Bruno Genesio a assuré que son attaquant Gaëtan Laborde sera présent ce mercredi lors du match face à Brest, comptant pour la 5e journée de Ligue 1. Pour autant, le technicien ouvre la porte à un départ et à une arrivée d'Amine Gouiri.

Si le mercato estival fermera ses portes en France ce jeudi, à 23 heures, Rennes recevra ce mercredi Brest lors de la 5e journée de Ligue 1. Arrivé il y a un an au club breton, en provenance de Montpellier, Gaëtan Laborde pourrait d'ores et déjà disputer son dernier match avec sa formation actuelle.

En conférence de presse ce mardi, Bruno Genesio a en tout cas indiqué que "Gaëtan Laborde sera là et jouera" face à Brest. L'attaquant français est impliqué dans un transfert à l'OGC Nice, en échange d'Amine Gouiri. Les positions entre les deux clubs se sont rapprochées ces dernières heures, comme l'indique RMC Sport.

"On doit décider et assumer"

"Il est là jusqu'à nouvel ordre. Après il y a des offres, des opportunités qui ne se refusent pas. Ma volonté personnelle? Il n'y a pas que la mienne. Elle est aussi liée à celle du club, a déclaré Genesio, ouvrant la porte à un départ. Lorsque les deux ou trois parties ont envie que ça se réalise, on prend la décision. Nous, on doit décider et assumer."

Quant à Amine Gouiri, Bruno Genesio semble favorable à sa venue. "Je l'ai connu à Lyon. C'est évidemment un bon joueur et j'apprécie tous les bons joueurs", a lâché le technicien. En cinq matchs depuis le début de saison, le joueur de 22 ans n'a pas encore trouvé la faille, lui qui affichait 12 buts et 10 passes décisives l'an passé en 43 matchs disputés.

Pour Laborde, 28 ans, il a déjà marqué à deux reprises cette saison, en quatre matchs. Le Gym demande près de 30 millions d'euros pour le départ de Gouiri et la présence de Laborde permettrait de faire baisser le prix. D'abord réticent, l'ancien joueur du MHSC est désormais ouvert à un départ en Côte d'Azur. En signant à Nice, Laborde retrouverait d'ailleurs Andy Delort, son ancien compère à Montpellier.