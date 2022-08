Mercato: l'échange Gouiri-Laborde prend forme entre Nice et Rennes

Selon les informations de RMC Sport, les positions se sont rapprochées entre Rennes et Nice pour le transfert d’Amine Gouiri (22 ans). D’abord peu enclin à faire le chemin inverse, Gaëtan Laborde est désormais ouvert à un départ sur la Côte d’Azur.

En cette fin de vacances scolaires, Nice et Rennes pourraient opérer un dernier chassé-croisé. Comme annoncé par RMC Sport, Amine Gouiri (22 ans), attaquant du Gym, a beaucoup de prétendants dont Rennes et Lyon, son club formateur. La Juventus a aussi montré un intérêt. Avec un avantage pour les Rouge et Noir.

Ces dernières heures, les positions entre Nice, Rennes et Amine Gouiri (22 ans) se sont rapprochées. Le transfert de l’attaquant en Bretagne est en bonne voie mais sous quelle forme? Le Gym demande un peu plus de 30 millions d'euros pour son joueur.

Laborde inclus pour faire baisser le prix de Gouiri

Gaëtan Laborde (28 ans), l'attaquant rennais, pourrait être inclus dans le deal pour faire baisser le prix. Pas très chaud dans un premier temps, l'ancien joueur du MHSC est désormais ouvert à un départ. Nice et Rennes ont trouvé un accord autour d'une indemnité. L'échange prend forme même s'il reste des points à clarifier.

Laborde était remplaçant au coup d’envoi du dernier match de Rennes, à Lens (2-1) avant de marquer après son entrée en jeu. L’attaquant, recruté 15 millions d’euros à l’été 2021 en provenance de Montpellier, a signé une très bonne première saison en Bretagne (17 buts en 43 matchs). S’il signait avec le Gym, il retrouverait son ancien compère d’attaque à Montpellier, Andy Delort.

Amine Gouiri, ancien joueur de Lyon, pourrait lui de nouveau croiser la route de l'entraîneur Bruno Genesio qui lui avait offert ses premières apparitions avec les professionnels à Lyon. L’international Espoirs français a rejoint Nice à l’été 2020 contre sept millions d’euros. Il reste sur deux belles saisons même s’il n’a plus trouvé le chemin du but en Ligue 1 depuis le 23 janvier 2022 (face à Metz).