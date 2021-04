Mercato: Laporta aurait déjà fait une offre de prolongation à Lionel Messi

Joan Laporta serait déjà passé à la vitesse supérieure pour tenter de garder Lionel Messi. Selon la RAC 1, le nouveau président du Barça proposerait à l'Argentin un salaire qui pourrait augmenter en fonction du redressement économique du club catalan et un rôle d'ambassadeur à la fin de sa carrière.

Joan Laporta avance ses pions. Le tout nouveau président du Barça, élu à la tête du club catalan en mars dernier, a un immense dossier à gérer : la prolongation de Lionel Messi dans son club de toujours. En fin de contrat dans deux mois et demi (le 30 juin prochain), l'Argentin n'a toujours rien décidé concernant son avenir. Face à l'immense crainte de voir l'un des meilleurs joueurs de l'histoire quitter la Catalogne, Joan Laporta va devoir se montrer convaincant.

D'après la RAC 1, Lionel Messi et son entourage auraient d'ores et déjà reçu une offre de la part du dirigeant barcelonais. Selon nos confrères espagnols, la Pulga pourrait se voir offrir un contrat avec un salaire qui augmenterait en fonction du redressement économique du club, en proie à d'importants problèmes financiers. Aucun montant n'a pour l'instant fuité, mais le salaire de base (avant une éventuelle augmentation) serait inférieur à ce que l'attaquant gagne actuellement.

Un rôle d'ambassadeur

Autre carte que Joan Laporta souhaiterait jouer : celle d'une reconversion au sein du club une fois que l'Argentin aura raccroché les crampons. Un rôle d'ambassadeur du Barça attendrait alors Lionel Messi quand il décidera de se retirer des terrains.

L'avenir du Barcelonais, qui avait clamé haut et fort ses envies d'ailleurs lors du dernier mercato estival avant de finalement rester en Catalogne, n'en finit plus de faire parler. Ce vendredi, Andoni Zubizarreta, directeur sportif du Barça entre 2010 et 2015, a par exemple affirmé que "Messi a déjà la décision plus au moins dans sa tête". Un sentiment partagé par Mauricio Pochettino, le coach du PSG, qui est "sûr qu'on saura bientôt ce qui se passe avec Messi". En attendant, l'Argentin sera sur le terrain samedi pour la finale de la Coupe du Roi contre Bilbao (21h30).