Mercato: Messi a déjà pris sa décision, assure Zubizarreta

Andoni Zubizarreta, ancien directeur sportif du Barça, assure que Lionel Messi a déjà tranché sur son avenir. Le sextuple Ballon d'Or arrive en fin de contrat en juin 2021.

Le contrat de Lionel Messi avec le Barça se termine dans deux mois et demi (le 30 juin) et bien malin celui qui pourra dire ce que va faire l'Argentin. Lors du dernier mercato estival, les révélations autour de ses envies d'aller voir ailleurs avaient retourné la planète football. Mais l'attaquant est finalement resté en Catalogne une saison de plus et aura même l'occasion de décrocher un nouveau trophée (le dernier ?) samedi en finale de Coupe du Roi contre Bilbao (21h30).

Si tous les observateurs sont pour l'instant toujours tenus en haleine concernant le futur du sextuple Ballon d'Or, ce dernier aurait, selon Andoni Zubizarreta, déjà pris sa décision. C'est en tout cas ce qu'affirme l'ancien directeur sportif du Barça, qui a cotoyé l'Argentin entre 2010 et 2015. "Messi a déjà la décision plus ou moins prise dans sa tête", a lâché l'Espagnol à Catalunya Radio. La finale de la Coupe est l'un de ces éléments qui vous aide à confirmer. Mais ne pense pas que ce soit décisif."

Pochettino : "Je suis sûr qu’on saura bientôt ce qui se passe avec Messi"

Ce jeudi, Mauricio Pochettino s'est lui aussi - brièvement - exprimé sur les rumeurs qui envoient Lionel Messi au PSG et a fait la même analyse qu'Andoni Zubizarreta : "Je suis sûr qu’on saura bientôt ce qui se passe avec Messi", a lâché le coach parisien sur la Cadena Ser. En décembre, la "Pulga" s'était longuement exprimé à la télévision espagnole. "Je vais attendre la fin de la saison", avait-il alors déclaré sur La Sexta. "L'important, c'est de penser à l'équipe, de bien terminer l'année, et d'essayer de gagner des titres. Je ne veux pas être distrait par autre chose." On risque bien de devoir patienter un peu avant de savoir ce qu'il a en tête...