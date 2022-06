Mercato: le Barça aurait commis une bourde dans ses négociations avec Gavi

Le FC Barcelone négocie depuis l’été dernier avec Gavi afin de le convaincre de prolonger son contrat, qui court jusqu’en 2023. Mais selon El Chiringuito, le club catalan aurait pris un retard conséquent en raison d’un oubli administratif.

C’est l’un des grands enjeux de l’été pour le FC Barcelone. Le club catalan souhaite absolument sécuriser l’avenir de Gavi, dont le contrat actuel court jusqu’en juin 2023. Des négociations ont été entamées en ce sens depuis l’été dernier. Sans succès pour le moment. Malgré la volonté du Barça de le conserver et d’en faire un cadre de l’équipe dans les années à venir, le milieu de terrain de 17 ans temporise. Il ne serait pas convaincu par la proposition financière qu’il a reçue.

Mais la longueur des discussions s’expliquerait également par une erreur assez grossière du FC Barcelone. Selon l’émission El Chiringuito, le club blaugrana aurait tout simplement oublié d’envoyer l’offre officielle de prolongation par mail. Si elle se confirme, cette bourde serait particulièrement pénalisante pour le Barça, qui aurait pris un retard conséquent dans ce dossier. Sans parler de la réputation des dirigeants concernés. Un tel épisode aurait de quoi refroidir un peu Gavi et son entourage, qui aurait reçu des excuses à ce sujet.

Une réunion cette semaine entre le clan Gavi et le Barça?

Malgré ce possible accroc, la presse catalane reste confiante concernant la prolongation de l’international espagnol (8 sélections, 1 but), qui fêtera sa majorité début août. Sport explique que les négociations sont toujours en cours et qu’une réunion pourrait se tenir d’ici la fin de la semaine entre les différentes parties.

Le jeune crack a disputé 47 matchs cette saison avec le Barça, pour 2 buts et 6 passes décisives (toutes compétitions confondues). Sa valeur sur le marché est estimée à 60 millions d’euros par le site spécialisé Transfermarkt.