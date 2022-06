Mercato: Manchester United serait proche d'un accord avec le Barça pour De Jong

D'après Sport, les positions de Manchester United et du Barça se rapprochent concernant les négociations pour un transfert de Frenkie de Jong. Un accord pourrait être trouvé autour des 80 millions d'euros.

Les discussions portent sur un transfert à 80 millions d'euros. Manchester United et le FC Barcelone ne rapprochent d'un accord pour Frenkie de Jong, selon une information rapportée samedi par Sport. Le club anglais serait disposé à satisfaire les demandes des dirigeants catalans, qui espèrent beaucoup d'argent garanti afin d'améliorer au plus vite la situation économique très précaire du club.

>> Toutes les infos mercato en direct sur RMC Sport

D'après le quotidien espagnol, le Barça et Manchester United sont en négociations avancées depuis mai, mois durant lequel les dirigeants anglais ont fait part de leur intérêt au joueur. La piste serait devenue encore plus chaude avec l'intronisation d'Erik Ten Hag comme entraîneur des Red Devils pour la saison prochaine. Le technicien néerlandais considérerait Frenkie de Jong comme une priorité de recrutement. Les deux hommes se connaissent très bien: ils ont collaboré ensemble à l'Ajax, au moment de la formidable épopée de la saison 2018-2019 en Ligue des champions.

De Jong désormais ouvert à un départ?

Si le Barça ne retient pas son milieu de 25 ans, c'est principalement à cause de ses comptes dans le rouge. Le club cherche encore à réduire sa dette et à contrôler sa masse salariale. Aussi, Frenkie de Jong n'a pas pleinement répondu aux attentes depuis son arrivée en 2019 pour plus de 85 millions d'euros. Ce qui ne le rend plus intransférable d'un point de vue sportif.

Mais Frenkie de Jong va-t-il accepter de quitter le Barça? Dans un premier temps, l'entourage du joueur avait fait comprendre dans la presse espagnole qu'un départ n'était pas à l'ordre du jour (son contrat court jusqu'en juin 2026). La donne semble cependant avoir changé, toujours selon Sport. Une décision est attendue dans les prochains jours.

Sur le même sujet Mercato: pourquoi le Barça envisagerait de se séparer de Frenkie de Jong

En attendant, une petite phrase n'est pas passée inaperçue en Catalogne. "J'aime être le premier joueur à recevoir le ballon des défenseurs. [...] Je joue différemment dans l'équipe nationale et au Barça. Et je pense que celui-ci me convient mieux", a-t-il lâché vendredi soir après la victoire 4-1 des Pays-Bas contre la Belgique.